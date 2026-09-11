Vicuña Argentina y la Fundación UOCRA para la Educación de los Trabajadores Constructores firmaron un acuerdo para implementar el programa de capacitación "Entrenamiento Base I, modalidades Oficios y Máquinas Viales", una iniciativa destinada a fortalecer las capacidades técnicas y laborales de personas interesadas en desarrollarse en actividades vinculadas a la construcción, la infraestructura y la minería.

El programa se enmarca en un convenio de cooperación suscripto entre ambas instituciones y busca contribuir al desarrollo de talento local a través de instancias de formación teórico-prácticas orientadas a las necesidades actuales y futuras del mercado laboral.

La propuesta contempla capacitaciones en distintas familias de oficios, entre ellas obras civiles y construcción, electricidad e instrumentación, plomería, soldadura, montaje de estructuras metálicas y operación de equipos pesados y maquinaria vial.

Desde Vicuña confirmaron a DIARIO HUARPE que los cursos no tendrán costo. En los próximos días informarán sobre el comienzo de los cursos, las temáticas, forma de inscribirse y más detalles.

Cuándo y cómo serán los cursos

Los cursos comenzarán en octubre próximo. Se dictarán, en un principio, en los departamentos próximos al proyecto Vicuña y estarán organizados en dos modalidades.

Por un lado, la formación en oficios, con una carga de 160 horas (dos meses de duración, aproximadamente) y grupos de hasta 25 participantes. Por otro, la capacitación en máquinas viales, con 120 horas de formación y grupos de hasta 15 participantes.

El rol de cada institución

La Fundación UOCRA aportará su experiencia en formación profesional a través del diseño y ejecución de los cursos, el acompañamiento pedagógico y la certificación de competencias. Además, gestionará ante el Instituto de Estadísticas y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC) la Credencial de Registro Laboral "Soy Constructor" para todos los alumnos y alumnas que aprueben la capacitación, una herramienta clave para acceder a un empleo registrado en el sector.

Por su parte, Vicuña acompañará la implementación del programa mediante la provisión de espacios para los entrenamientos, equipamiento para las prácticas de maquinaria vial y el seguimiento general de la iniciativa.

La articulación entre ambas organizaciones apunta a generar oportunidades de formación que permitan fortalecer las capacidades locales, promover la empleabilidad y acompañar el desarrollo de personas que buscan incorporarse a actividades productivas estratégicas, como la actividad minera.

Vicuña Corp. es una empresa conjunta entre BHP y Lundin Mining formada para el desarrollo del depósito Josemaría, un proyecto avanzado de cobre ubicado en la provincia de San Juan, y el depósito de cobre, oro y plata Filo del Sol, ubicado en San Juan y en la Región de Atacama, Chile.