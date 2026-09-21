Vicuña y la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) firmaron un acuerdo marco que establecerá las condiciones laborales para las empresas contratistas y subcontratistas que participen de la construcción del proyecto minero en la cordillera de San Juan. El convenio incorpora beneficios y compensaciones adicionales para los trabajadores que desarrollen tareas en alta montaña, donde las condiciones de trabajo son diferentes a las de otras obras de construcción.

El acuerdo fue firmado por Ron Hochstein, CEO de Vicuña; José Morea, Country Director de la compañía en Argentina; y Gerardo Martínez, secretario general de la UOCRA.

Según informó la empresa, el entendimiento establece un marco común para las compañías que intervengan en las distintas etapas de desarrollo del proyecto, con criterios homogéneos y mayor previsibilidad sobre las condiciones laborales.

Uno de los principales puntos está relacionado con las características geográficas de la obra. El convenio reconoce las condiciones particulares de quienes trabajen a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar y contempla adicionales vinculados a las tareas desarrolladas en altura.

También establece compensaciones asociadas a los rosters, los esquemas de trabajo que contemplan períodos de permanencia en la cordillera y posteriores descansos. Vicuña no informó por el momento los montos ni el porcentaje que representan esos adicionales.

Un marco común para las contratistas

El acuerdo tendrá alcance sobre las empresas contratistas y subcontratistas de la construcción que presten servicios para el proyecto. De esta manera, Vicuña y UOCRA buscan establecer un esquema común para las distintas compañías que participen de las obras.

La empresa explicó que el objetivo es contemplar desde el comienzo las particularidades de trabajar en un entorno de alta montaña y evitar que las condiciones laborales dependan de manera diferente de cada contratista.

El convenio complementará las condiciones establecidas en el convenio colectivo vigente para la actividad de la construcción.

El vínculo con la formación laboral

La firma también se suma al trabajo que Vicuña y UOCRA vienen desarrollando en materia de capacitación de trabajadores para las futuras etapas del proyecto.

Semanas atrás, la compañía había acordado con la Fundación UOCRA la implementación en San Juan de programas de capacitación orientados a la operación de maquinaria pesada y a distintos oficios especializados.

La propuesta contempla formación para personas interesadas en actividades relacionadas con la construcción, la infraestructura y la minería, con el objetivo de desarrollar capacidades técnicas y ampliar la disponibilidad de mano de obra local.

Desde Vicuña señalaron que esta línea de capacitación forma parte de su estrategia para desarrollar talento local y preparar trabajadores que puedan participar de las futuras etapas de construcción del proyecto.

Un proyecto a más de 4.000 metros

Las condiciones laborales acordadas están vinculadas con las características del proyecto Vicuña, que integra los depósitos Josemaría, en San Juan, y Filo del Sol, con áreas en San Juan y la Región de Atacama, Chile.

El convenio considera especialmente las exigencias derivadas del trabajo en la alta cordillera, tanto por la altura como por los sistemas de permanencia y rotación que deberán adoptar los trabajadores.

“Un proyecto de esta envergadura requiere que trabajemos desde el inicio con quienes formarán parte de su desarrollo. Este acuerdo nos permite hacerlo sobre una base de diálogo, reglas claras y condiciones de trabajo adecuadas, especialmente dado el entorno exigente de la alta montaña”, señaló Hochstein.

El CEO de Vicuña también vinculó el acuerdo laboral con la política de capacitación que la compañía viene desarrollando junto con la Fundación UOCRA.

La firma del convenio marca así un nuevo paso en la relación entre Vicuña y UOCRA y establece un marco laboral específico para la etapa de construcción del proyecto, mientras la compañía continúa avanzando con la infraestructura, la contratación de servicios y la preparación de trabajadores y proveedores para el desarrollo de la obra minera.