Los habitantes de San Juan deberán preparar los abrigos más pesados ante el ingreso de una masa de aire frío que transformará por completo el tiempo este fin de semana. Según los últimos datos oficiales, se espera un "brusco cambio en las condiciones climáticas que se consolidará" desde las primeras horas del sábado con ráfagas del sector sur que aumentarán la sensación térmica en toda la región.

Durante la madrugada la temperatura estará cerca de los 9º, pero el escenario se volverá más severo por la mañana cuando el termómetro baje hasta una mínima de 3º.

En ese tramo del día, el Servicio Meteorológico Nacional "anuncia ráfagas intensas y probabilidad de lloviznas" con vientos que podrían llegar a los 50 kilómetros por hora. Para la tarde, la máxima apenas alcanzará los 10º mientras la ventilación será crítica con ráfagas de hasta 59 kilómetros por hora.

El organismo "advierte que el viento continuará soplando desde el sur" con velocidades constantes de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La jornada cerrará con una probabilidad de lloviznas de entre el 10% y el 40% hacia la noche, dejando un ambiente húmedo con registros de seis grados.

La tendencia indica que el "frío extremo se instalará de forma definitiva" durante los próximos siete días. El domingo será el día más helado con una mínima que perforará el cero para ubicarse en -1º, aunque con una tarde donde el sol empujará la máxima hasta los 15º. Desde el lunes y por el resto de la semana, las mañanas seguirán frías con marcas de entre 2º y 6º, mientras las temperaturas máximas no superarán los 16º.