Villa Krause celebró sus 113 años con obras

Villa Krause celebró el domingo el 113° aniversario de su fundación con la inauguración de obras de iluminación y mejoras en espacios públicos. Las intervenciones, ejecutadas por la Municipalidad de Rawson, incluyeron el recambio de 205 luminarias, trabajos de pintura y tareas de mantenimiento en uno de los sectores más representativos de la ciudad.

Las actividades comenzaron en la intersección de avenida España y Boulevard Sarmiento, junto a la Plaza Centenario y la Parroquia Nuestra Señora del Rosario de Andacollo. Allí, el intendente de Rawson, Carlos Munisaga, encabezó la presentación de los trabajos realizados en el área céntrica.

La intervención contempló la instalación de nuevas columnas con pescantes, paletas Galaxy, luminarias tipo Garden e iluminación peatonal. Según se informó, las obras buscan mejorar la visibilidad y las condiciones de circulación para peatones, comerciantes y vecinos, además de contribuir a la seguridad del sector.

Los trabajos también incluyeron la colocación de carteles nomencladores de calles y la pintura integral de distintos elementos del espacio público. Entre ellos, la fachada de la parroquia, el mobiliario urbano, las columnas de iluminación, los bolardos y las sendas peatonales.

A estas tareas se sumó un repaso general de la Plaza Centenario y el mantenimiento de otros sectores del centro de Villa Krause, con el objetivo de mejorar las condiciones de uno de los principales puntos de encuentro de la comunidad.

Una ciudad con 113 años de historia

La presentación de las obras formó parte de los festejos por el aniversario de Villa Krause, cuya fundación se remonta al 12 de octubre de 1913. El trazado fue impulsado por el ingeniero Domingo Krause, quien proyectó una localidad con calles organizadas y espacios destinados a las instituciones públicas, la educación, la religión y la vida comunitaria.

Originalmente denominada Villa Augusto Krause, en homenaje al padre de su fundador, la ciudad se consolidó con el paso de las décadas como cabecera del departamento de Rawson y uno de los principales centros comerciales de San Juan.

Durante el acto, Munisaga destacó el crecimiento de la localidad desde sus orígenes y el papel de la comunidad en ese proceso. “Villa Krause nació pensada desde su fundador, Domingo Krause, para el progreso. Pensada para transformarse en lo que llamaba en aquel tiempo la ciudad del futuro”, expresó.

El intendente también se refirió al desarrollo comercial y social de la ciudad y sostuvo que su crecimiento estuvo vinculado al esfuerzo de las familias y las instituciones que se establecieron en la zona.

“Para que el progreso se haga realidad, la comunidad debe estar viva, debe tener esa vocación de estar unida, de hacer cosas en conjunto”, afirmó.

La jornada conmemorativa reunió a autoridades provinciales y municipales, representantes de instituciones educativas y religiosas y vecinos. Tras las actividades protocolares, los festejos continuaron con las celebraciones religiosas en honor a Nuestra Señora del Rosario de Andacollo, patrona de Villa Krause.

La programación incluyó la procesión de cierre de la novena, la celebración de la Santa Misa y el tradicional homenaje de los danzantes a la Virgen, en una jornada que combinó las obras urbanas con las tradiciones que forman parte de la identidad de la ciudad.