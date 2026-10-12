Villa Krause distinguió a cinco vecinos por su aporte a la comunidad

Villa Krause celebró sus 113 años con un homenaje a cinco vecinos que dejaron su huella en la historia y el desarrollo de la ciudad cabecera de Rawson. Las distinciones se entregaron durante el acto protocolar realizado el domingo, en una jornada que reunió a autoridades, representantes de instituciones y familias de la comunidad.

Los reconocimientos destacaron trayectorias vinculadas al trabajo, la comunicación, la actividad pastoral y educativa y el comercio local. A través de sus historias, la celebración puso en valor el aporte de distintas generaciones al crecimiento de Villa Krause y a la construcción de su identidad.

Una de las homenajeadas fue Elva del Carmen Zárate, quien recibió la distinción a los 100 años. Nacida el 21 de junio de 1926, llegó a Villa Krause cuando tenía apenas seis años. Durante su vida trabajó en el campo y en fábricas, además de desarrollar el oficio de modista, que aprendió de su tía Amanda Olivera. A lo largo de los años confeccionó vestidos de novia y prendas para numerosas familias, en una trayectoria marcada por el trabajo y la perseverancia.

También fue distinguido el periodista sanjuanino Gustavo Toledano, vecino de Villa Krause y con una extensa carrera en los medios de comunicación. Actualmente conduce Buenas Noches, Buenos Días y el noticiero central de Telesol, además de Buena Gente, por La Mil20. Se desempeña como jefe de prensa del Grupo Telesol y participó como conductor de la Fiesta Nacional del Sol. Su recorrido profesional incluye programas que llevan 18 temporadas al aire y el noticiero de Telesol, ganador del Martín Fierro de Oro Federal en 2017 y 2018. Antes de dedicarse plenamente a los medios, también fue arquero del Club Atlético Unión.

El presbítero Alfredo Ariza Espinar recibió un reconocimiento por su labor pastoral y educativa al frente de la Parroquia Nuestra Señora del Rosario de Andacollo, cuya conducción asumió en 2004 y ejerció hasta febrero de 2026. Durante más de dos décadas impulsó distintas obras, entre ellas la construcción de salas de jardín de infantes, reformas en colegios y capillas, la edificación del campanil y la instalación de sus campanas. También promovió actividades solidarias, apoyo escolar con merendero en el Hogar Niño Jesús, peregrinaciones y encuentros religiosos, fortaleciendo el vínculo entre la parroquia y las familias de la ciudad.

En el ámbito comercial, fue homenajeada Gladys Sastriques, reconocida por su trayectoria como emprendedora y su colaboración con instituciones locales. Su historia comenzó en 1978, cuando inició la venta de sábanas y toallas desde una habitación de su vivienda en el barrio Mendoza. Junto a su esposo, conocido como Don Manolo, y su familia, desarrolló el emprendimiento Ito-nuel, que llegó a consolidarse con dos sucursales en Rawson. Además, se dedicó a la confección de uniformes escolares y mantuvo una participación activa en actividades vinculadas a colegios parroquiales y entidades vecinales.

El quinto distinguido fue Rubén Soria, vinculado a la histórica Agencia Broadway, ubicada en la intersección de Boulevard Sarmiento y Santa Rosa. El comercio familiar abrió sus puertas el 10 de octubre de 1985, por iniciativa de Andrés Nicolás Soria, y se convirtió en parte de la actividad comercial y de la identidad de Villa Krause. En representación del homenajeado, su hija, Patricia Olivares, recibió la distinción, que reconoció la continuidad de un proyecto familiar con más de cuatro décadas de trayectoria.

Un reconocimiento a la comunidad

Durante el acto, el intendente de Rawson, Carlos Munisaga, vinculó los homenajes con el recorrido histórico de Villa Krause y el compromiso de sus habitantes. “Yo les quiero agradecer de corazón, en la persona de los vecinos que hemos distinguido como ilustres, a todos los vecinos que han hecho de esta ciudad lo que es hoy”, expresó.

El jefe comunal también convocó a sostener el trabajo colectivo y la participación de las instituciones para continuar acompañando el crecimiento de la localidad.

Las distinciones formaron parte de las actividades por el aniversario de Villa Krause, cuyo trazado fue inaugurado oficialmente el 12 de octubre de 1913 por iniciativa del ingeniero Domingo Krause. A 113 años de aquel proyecto fundacional, los reconocimientos buscaron destacar a quienes, desde diferentes ámbitos, contribuyeron a construir la historia social, cultural, religiosa y comercial de la ciudad.