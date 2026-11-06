La Municipalidad de Rawson puso en marcha la temporada Primavera–Verano del programa Rawson en Comunidad con un operativo integral en Villa Novoa, donde los vecinos accedieron a servicios municipales, asesoramiento, capacitación y actividades recreativas. La jornada se desarrolló en la Plaza Monseñor Orzali y también incluyó la presentación de Talento Rawsino 2027, el concurso que busca descubrir nuevos artistas del departamento.

La propuesta reunió a distintas áreas municipales para acercar trámites, herramientas y oportunidades a las familias, sin necesidad de trasladarse hasta las dependencias comunales. El próximo encuentro será el jueves 12 de noviembre en Villa Lerga.

Servicios, capacitación y actividades para los vecinos

Durante el operativo, el espacio Atención al Vecino brindó información sobre trámites y servicios municipales, asesoramiento a instituciones y orientación sobre LITO, el asistente virtual del municipio. En tanto, el sector Oportunidades reunió a la Oficina de Empleo, los Talleres de Oficios y la escuela de capacitación Rawtex.

También estuvo presente Estamos para Vos, con propuestas vinculadas a la salud comunitaria, la familia y el deporte. Por su parte, Tu Barrio, Mejor acercó información sobre mantenimiento de espacios públicos y prevención de enfermedades como Chagas y dengue.

La jornada incluyó talleres creativos, propuestas para mujeres, clases de zumba y folklore. Además, participaron Punto Ahorro y Yogurt Social, iniciativas destinadas a acompañar la economía familiar.

Presentaron Talento Rawsino 2027

Una de las novedades fue el lanzamiento de Talento Rawsino 2027, un certamen que busca descubrir y promover artistas locales. La convocatoria está destinada a mayores de 18 años que residan en Rawson y contempla participación individual o grupal en canto y música, danza, expresiones tradicionales, stand up y humor.

Las primeras instancias serán clasificatorias y se realizarán durante las próximas ediciones de Rawson en Comunidad, con presentaciones en plazas y espacios públicos. Luego, los seleccionados participarán de semifinales en el Teatro Oscar Kümmel, donde se elegirán seis finalistas.

La gran final será en las Peñitas Medaneras y definirá los tres primeros puestos, que recibirán premios económicos. Además, el ganador podrá presentarse en el escenario mayor de las fiestas departamentales, mientras que el segundo y el tercero tendrán lugar en escenarios alternativos.

Las inscripciones son gratuitas y se realizan a través del sitio oficial: https://municipioderawson.gob.ar/evento/talento-rawsino-2027/. Allí también se pueden consultar las bases y condiciones.

El próximo operativo será en Villa Lerga

Después de la primera jornada en Villa Novoa, el programa continuará su recorrido por distintos sectores del departamento. El jueves 12 de noviembre llegará a Villa Lerga con servicios municipales, capacitación, propuestas de salud comunitaria, actividades recreativas y alternativas de economía social.

Además, continuará la convocatoria de Talento Rawsino 2027, que tendrá sus instancias clasificatorias en el marco de los próximos encuentros barriales.