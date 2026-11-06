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Villa Novoa abrió la temporada de Rawson en Comunidad y Villa Lerga será la próxima parada
POR REDACCIÓN
La Municipalidad de Rawson puso en marcha la temporada Primavera–Verano del programa Rawson en Comunidad con un operativo integral en Villa Novoa, donde los vecinos accedieron a servicios municipales, asesoramiento, capacitación y actividades recreativas. La jornada se desarrolló en la Plaza Monseñor Orzali y también incluyó la presentación de Talento Rawsino 2027, el concurso que busca descubrir nuevos artistas del departamento.
La propuesta reunió a distintas áreas municipales para acercar trámites, herramientas y oportunidades a las familias, sin necesidad de trasladarse hasta las dependencias comunales. El próximo encuentro será el jueves 12 de noviembre en Villa Lerga.
Servicios, capacitación y actividades para los vecinos
Durante el operativo, el espacio Atención al Vecino brindó información sobre trámites y servicios municipales, asesoramiento a instituciones y orientación sobre LITO, el asistente virtual del municipio. En tanto, el sector Oportunidades reunió a la Oficina de Empleo, los Talleres de Oficios y la escuela de capacitación Rawtex.
También estuvo presente Estamos para Vos, con propuestas vinculadas a la salud comunitaria, la familia y el deporte. Por su parte, Tu Barrio, Mejor acercó información sobre mantenimiento de espacios públicos y prevención de enfermedades como Chagas y dengue.
La jornada incluyó talleres creativos, propuestas para mujeres, clases de zumba y folklore. Además, participaron Punto Ahorro y Yogurt Social, iniciativas destinadas a acompañar la economía familiar.
Presentaron Talento Rawsino 2027
Una de las novedades fue el lanzamiento de Talento Rawsino 2027, un certamen que busca descubrir y promover artistas locales. La convocatoria está destinada a mayores de 18 años que residan en Rawson y contempla participación individual o grupal en canto y música, danza, expresiones tradicionales, stand up y humor.
Las primeras instancias serán clasificatorias y se realizarán durante las próximas ediciones de Rawson en Comunidad, con presentaciones en plazas y espacios públicos. Luego, los seleccionados participarán de semifinales en el Teatro Oscar Kümmel, donde se elegirán seis finalistas.
La gran final será en las Peñitas Medaneras y definirá los tres primeros puestos, que recibirán premios económicos. Además, el ganador podrá presentarse en el escenario mayor de las fiestas departamentales, mientras que el segundo y el tercero tendrán lugar en escenarios alternativos.
Las inscripciones son gratuitas y se realizan a través del sitio oficial: https://municipioderawson.gob.ar/evento/talento-rawsino-2027/. Allí también se pueden consultar las bases y condiciones.
El próximo operativo será en Villa Lerga
Después de la primera jornada en Villa Novoa, el programa continuará su recorrido por distintos sectores del departamento. El jueves 12 de noviembre llegará a Villa Lerga con servicios municipales, capacitación, propuestas de salud comunitaria, actividades recreativas y alternativas de economía social.
Además, continuará la convocatoria de Talento Rawsino 2027, que tendrá sus instancias clasificatorias en el marco de los próximos encuentros barriales.