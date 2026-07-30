Puso en tela de juicio el estado emocional de su compañero de fórmula al subirse a una conversación en X iniciada por la diputada nacional que la eligió como uno de sus blancos.

Lilia Lemoine ataca varias veces por día a la vice e incluso en horas de la madrugada con teorías sobre sus vínculos con el peronismo. Ahora directamente la asoció con Axel Kicillof, en un posteo en el que difundía una supuesta pelea de Villarruel con Marcela Pagano y su pareja Franco Bindi.

"Che... kukacruel, ¿se peleó con Gagano y Brindis? BTW (by the way, dicho sea de paso en inglés) Qué gracioso cómo se alió con Kicillof, ¿no? No le dio la nafta para ‘El Duro'", tuiteó Lemoine.

Un usuario le hizo ver a la vicepresidenta que el propio Milei le había dado retuit a las teorías de Lemoine, por lo que Villarruel se encargó de poner en duda la estabilidad del libertario.

"Esta locura galopante la retwitteo el presidente? Parece contagioso el delirio", dijo. "El presidente de la Nación no puede haber twitteado semejante estupidez. Si es así que muestre todas las pruebas de estas afirmaciones inventadas por cerebro de microbio Bolukalo", dijo Villarruel en referencia a Lemoine, cuyo primer apellido es Bolukalo.

"Me preocupa profundamente que el presidente de la Nación replique insensateces e inventos. Tengo genuina preocupación por su estado y por las persecuciones imaginarias que replica en Argentina y el exterior", dijo Villarruel.

