Victoria Villarruel volvió a exponer las diferencias que mantiene con el presidente Javier Milei y parte de su entorno político. Lo hizo este viernes en Rosario, minutos después del acto oficial por el Día de la Bandera, donde cuestionó la presencia del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y criticó que la Casa Rosada no la hubiera invitado a la ceremonia.

La vicepresidenta asistió al acto por invitación del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y ocupó un lugar en el sector reservado para las autoridades provinciales. Su presencia había generado expectativa en la previa debido a la interna que mantiene con el Presidente y a la reaparición pública de Adorni luego de los recientes cambios en el Gobierno nacional.

Consultada sobre el protagonismo que tuvo el jefe de Gabinete durante la jornada, Villarruel fue contundente. “No era un acto para apoyar a Adorni. Y no hay nadie más peleado con los valores de Belgrano que Adorni. Entonces, me parece que no era el lugar para hacer ningún apoyo”, afirmó en declaraciones a Infobae.

La vicepresidenta consideró que la ceremonia debía estar enfocada exclusivamente en la figura de Manuel Belgrano y en el significado de la bandera nacional. “Hoy se debe recordar la bandera, darle marco a esta ciudad hermosa que es mi segunda casa y reconocer a los rosarinos, a la provincia de Santa Fe y recordar la figura del general Belgrano”, sostuvo.

Otro de los ejes de sus declaraciones fue la ausencia de una invitación formal por parte del Gobierno nacional. Según explicó, tenía decidido asistir al acto independientemente de la organización protocolar.

“Recibimos la invitación de la Gobernación, pero igualmente yo pensaba venir. Y no creo que esté bien que a un vicepresidente se le niegue la entrada. Si estamos en democracia, si esto representa la bandera para todos los argentinos, es un mensaje pésimo que no haya saludo, que no haya invitación, que haya esta segregación”, expresó.

Pese a sus críticas, Villarruel evitó profundizar la confrontación política y señaló que su intención era destacar los valores asociados a la fecha patria. “Yo defiendo ante todo lo que nos une. No quiero hacer de esto un acto político”, manifestó.

Durante la ceremonia, la vicepresidenta mantuvo un perfil bajo. No aplaudió el discurso presidencial y permaneció ubicada en el sector asignado a las autoridades santafesinas, separado de los funcionarios nacionales. Tampoco hubo un saludo protocolar entre Milei y Villarruel.

Al referirse a la figura de Manuel Belgrano, destacó los valores que, según señaló, representa para los argentinos. “La Bandera Nacional es lo que nos cobija a todos. Representa unión, trabajo, esfuerzo, libertad y honestidad. El general Manuel Belgrano era un ejemplo de honestidad y de rectitud”, afirmó.

La participación de Villarruel en Rosario volvió a mostrar las diferencias existentes dentro de la cúpula del Gobierno nacional, en una jornada que estuvo marcada por los gestos políticos y las definiciones posteriores al acto oficial.