La vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a protagonizar un enfrentamiento público con un integrante del Gobierno nacional, esta vez con el canciller Pablo Quirno. A través de las redes sociales, lo cuestionó por sus declaraciones sobre el cierre de pequeñas y medianas empresas y le reclamó explicaciones por los gastos de catering de Cancillería.

El conflicto comenzó después de la participación del funcionario en el programa televisivo La Noche de Mirtha, donde relativizó el cierre de más de 32.000 empresas en el país. Frente a esas declaraciones, Villarruel lo acusó de "justificar lo indefendible" y recordó que las autoridades fueron elegidas con el compromiso de mantener la austeridad en el Estado.

El cruce por el cierre de las pymes

Durante su participación televisiva, Quirno fue consultado sobre las dificultades que atraviesan las pequeñas empresas frente a la apertura de las importaciones. El canciller sostuvo que una parte de las firmas que dejaron de funcionar eran empresas unipersonales cuyos titulares pasaron a desempeñarse como trabajadores autónomos.

El funcionario también vinculó los cierres con la presión impositiva heredada de administraciones anteriores y mencionó una mejora de los salarios reales en el sector informal. Sus explicaciones generaron la reacción de la vicepresidenta, que cuestionó la manera en que el Gobierno interpreta las cifras de empresas que dejaron de operar.

"El Sr. Quirno justificando lo indefendible", escribió Villarruel en su cuenta de X. En el mismo mensaje, reclamó que el canciller también explicara los gastos destinados al catering de la cartera que conduce.

El cuestionamiento por los gastos de Cancillería

La vicepresidenta apuntó contra un contrato de servicios de comidas formales que habría sido prorrogado por seis meses con la empresa ETNIK. Según los datos publicados por Ámbito, el acuerdo contemplaría un incremento del 20% en el costo por cubierto.

De acuerdo con esa información, el servicio destinado a los encuentros del canciller pasaría de $97.500 a $117.000 por persona. En tanto, el correspondiente a secretarios y otras autoridades aumentaría de $93.650 a $112.380, con un tope autorizado de $45,9 millones.

Hasta el momento de la publicación, Cancillería no había emitido una respuesta oficial sobre los cuestionamientos. Villarruel aprovechó el tema para insistir en que el oficialismo debe sostener el compromiso de austeridad que planteó durante la campaña electoral.

Una relación cada vez más tensa dentro del oficialismo

El enfrentamiento con Quirno se suma a una serie de cruces que la vicepresidenta mantuvo con distintos integrantes de La Libertad Avanza. Entre ellos aparecen el propio canciller, Manuel Adorni, Patricia Bullrich y otros referentes del espacio político.

En agosto, Quirno le había pedido que diera "un paso al costado" si no compartía el rumbo del Gobierno. Villarruel respondió que mantenía respeto por las instituciones y la Constitución Nacional, aunque cuestionó el tono utilizado por el funcionario para referirse a ella.

En los últimos días, la vicepresidenta también había expresado diferencias con el rumbo económico y defendido la importancia de la industria, el trabajo y la producción nacional. El nuevo intercambio con Quirno profundizó las diferencias públicas dentro del espacio que conduce el presidente Javier Milei.