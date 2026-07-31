La interna entre Victoria Villarruel y el Gobierno nacional sumó un nuevo capítulo este viernes. La vicepresidenta respondió con dureza al jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien horas antes le había pedido públicamente que renunciara si no compartía el rumbo de la administración de Javier Milei.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, Villarruel sostuvo que Santilli representa a la "casta política" que La Libertad Avanza enfrentó en las elecciones de 2023. Además, cuestionó el planteo del funcionario y le pidió que respete el voto popular, al recordar que fue elegida junto a Milei en la misma fórmula presidencial.

El origen del cruce

La respuesta llegó después de que Santilli, en una entrevista radial, calificara como una "barbaridad" las críticas que Villarruel había dirigido al Presidente y afirmara que, si no estaba de acuerdo con el Gobierno, debía dar un paso al costado y construir su propio espacio político.

La vicepresidenta rechazó esos cuestionamientos y sostuvo que ese tipo de pedidos atentan contra la institucionalidad. También reivindicó el respaldo que recibió en las urnas junto a Milei y afirmó que la fórmula presidencial nació para enfrentar a la vieja dirigencia política.

Una tensión que no cede

El enfrentamiento se produce luego de varios días de fuertes diferencias públicas entre Villarruel y el entorno presidencial. La escalada comenzó cuando la vicepresidenta cuestionó publicaciones compartidas por Javier Milei en redes sociales y manifestó su preocupación por el rumbo que estaba tomando el conflicto interno.

Con este nuevo intercambio, la disputa entre ambos sectores del oficialismo volvió a quedar expuesta y profundizó la tensión política dentro del Gobierno nacional.