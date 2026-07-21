La vicepresidenta Victoria Villarruel salió al cruce de un usuario británico en redes sociales que, tras la derrota de la Selección Argentina frente a España en la final del Mundial 2026, lanzó una serie de insultos contra el país y volvió a cuestionar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas.

La titular del Senado respondió con una imagen acompañada por una breve pero contundente frase: "Lágrimas de ingleses piratas", en alusión al mensaje que rápidamente comenzó a viralizarse en la plataforma X.

El posteo original pertenecía al usuario, quien cargó contra el seleccionado argentino y aseguró: "Equipo sucio y horrible que intenta intimidar y hacer trampa con la ayuda de @FIFAWorldCup. Las escenas después del silbato final demuestran a tu repugnante nación. Las Malvinas nunca han sido de Argentina y nunca lo serán".

La publicación hacía referencia a los incidentes ocurridos tras la derrota de la Selección Argentina por 1 a 0 frente a España y mezcló las críticas deportivas con un nuevo cuestionamiento a la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas.

La respuesta de Villarruel no tardó en multiplicarse en redes sociales, donde miles de usuarios compartieron su publicación y debatieron sobre el mensaje del británico y el reclamo histórico argentino sobre el archipiélago.