La vicepresidenta Victoria Villarruel participó este viernes de un homenaje a excombatientes de la Guerra de Malvinas en el Senado de la Nación, apenas horas después de que el presidente Javier Milei anunciara una serie de medidas vinculadas con el reclamo argentino sobre las islas. Sin embargo, la titular de la Cámara Alta evitó pronunciarse sobre las decisiones del mandatario.

La actividad se realizó en el Salón Azul del Senado y tuvo como eje la presentación del libro “Malvinas: epopeya nacional”, organizada por la Dirección Gesta de Malvinas y la Dirección General de Publicaciones de la Cámara Alta.

Villarruel participó de la ceremonia, entonó la Marcha de San Lorenzo y la Marcha de las Malvinas y posteriormente entregó ejemplares de la publicación a hombres y mujeres que participaron del conflicto bélico de 1982.

Según informó Infobae, en un primer momento estaba previsto que la vicepresidenta tomara la palabra durante el acto. Finalmente no brindó ningún discurso y se limitó a entregar los 50 ejemplares y a saludar a los presentes una vez finalizada la ceremonia.

El silencio adquirió relevancia por el momento político en el que se desarrolló el homenaje y por el vínculo personal de Villarruel con la causa: su padre, Eduardo Villarruel, fue combatiente en la Guerra de Malvinas.

Los anuncios de Milei por Malvinas

Un día antes, Milei había encabezado una cadena nacional en la que presentó un paquete de medidas ante el avance de proyectos de explotación de recursos naturales en las islas y reafirmó el reclamo de soberanía argentino.

Entre las decisiones, anunció el envío urgente al Congreso de un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que buscará modificar la Ley 26.659 y endurecer las sanciones contra empresas vinculadas con operaciones no autorizadas en Malvinas. El proyecto también contempla alcanzar a proveedores de esas compañías.

Además, anunció la creación de un Consejo de Seguridad Nacional y la ampliación de recursos destinados a la construcción de una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego. El Gobierno vinculó las medidas con el avance del proyecto petrolero offshore Sea Lion, operado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration.

Durante su mensaje, Milei convocó a la dirigencia política, económica y social a mantener una posición común frente a la disputa y sostuvo que “la causa Malvinas no pertenece a un gobierno ni a un partido político, es una causa nacional”.

Hasta el momento, Villarruel no se pronunció públicamente sobre ese paquete de medidas.