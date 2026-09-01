“Hay que adecuar las cosas”: Villarruel, sobre minería, en exclusiva con DIARIO HUARPE

La vicepresidenta de la Nación y presidenta del Senado, Victoria Villarruel, puso el foco en las condiciones de competencia que enfrentan los proveedores vinculados a la minería en San Juan y consideró necesario avanzar en adecuaciones que permitan generar reglas más equitativas.

La definición surgió luego de una reunión con integrantes de la Cámara de Proveedores de la Minería, durante su visita a la provincia. En diálogo con DIARIO HUARPE, Villarruel aseguró que una de las principales problemáticas que escuchó estuvo relacionada con las diferencias competitivas que existen con empresas y sectores que se encuentran “del otro lado de la cordillera”.

“Hay que adecuar las cosas de manera de que la competencia sea leal con aquellos que están del otro lado de la cordillera”, afirmó la vicepresidenta.

Un planteo surgido de los proveedores

Villarruel explicó que el encuentro con empresarios del sector le permitió conocer de primera mano algunas de las dificultades que atraviesan los proveedores mineros.

La preocupación cobra relevancia en una provincia que cuenta con numerosos proyectos en distintas etapas de exploración y que espera un importante crecimiento de la actividad en los próximos años.

Para la vicepresidenta, ese desarrollo representa una oportunidad concreta para la generación de empleo, aunque consideró necesario atender las condiciones en las que competirán las empresas locales.

“San Juan tiene muchos proyectos mineros en exploración, en la etapa previa, y eso va a ser una gran fuente de trabajo para los sanjuaninos y, por supuesto, para los argentinos”, sostuvo.

La competencia como uno de los ejes

La vicepresidenta remarcó que el crecimiento de la minería deberá estar acompañado por condiciones que permitan a los proveedores locales competir en igualdad de oportunidades.

En ese sentido, señaló que las cuestiones vinculadas con la competencia fueron uno de los temas centrales que surgieron durante la reunión. “Esta es una de las problemáticas más importantes que he escuchado en el día de hoy”, aseguró Villarruel.

La frase adquiere especial importancia en el contexto de una provincia que proyecta un fuerte desarrollo minero y donde el sector privado busca ampliar su participación en la cadena de valor de los futuros emprendimientos.

El compromiso de llevar el planteo al Senado

Villarruel adelantó que buscará trasladar las inquietudes recogidas durante su visita a Buenos Aires.“Espero poder plasmarla en Buenos Aires frente a los senadores”, expresó al referirse a la problemática planteada por los proveedores mineros.

Si bien aclaró que son los legisladores quienes presentan los proyectos de ley, los analizan en comisión y luego los votan en el recinto, destacó que desde su función como presidenta del Senado puede contribuir a articular los planteos de las provincias. “Siempre articulo todo de manera de que el federalismo, la producción, la generación de empleo y el trabajo sean para y por los argentinos”, señaló.

Una visita centrada en la producción

La reunión con proveedores mineros formó parte de la agenda institucional y productiva que Villarruel desarrolló en San Juan. La vicepresidenta también mantuvo un encuentro protocolar con el gobernador Marcelo Orrego y participó de actividades vinculadas con la producción provincial.

Su mensaje dejó un eje claro tras escuchar a los empresarios mineros: el potencial de los proyectos sanjuaninos puede representar una importante fuente de empleo, pero el desarrollo deberá estar acompañado por condiciones que permitan una competencia más equitativa.

“Hay que adecuar las cosas de manera de que la competencia sea leal”, resumió Villarruel al plantear una de las principales demandas que buscará trasladar desde San Juan hacia Buenos Aires.