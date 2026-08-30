La vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a marcar diferencias con el Gobierno nacional y reclamó una mayor inversión del Estado para el sector agropecuario. Además, cuestionó la carga impositiva que enfrentan los productores y planteó la necesidad de avanzar con una reforma tributaria.

Las declaraciones se produjeron luego de su participación en ExpoVenado, en la provincia de Santa Fe. Allí, la titular del Senado puso el foco especialmente en las necesidades de infraestructura que atraviesa el sector productivo.

“El campo deposita mucho dinero en las arcas públicas y tiene muchos problemas por resolver. Requiere una inversión del Estado”, sostuvo Villarruel durante una entrevista radial.

La vicepresidenta también advirtió sobre las dificultades que pueden generar los problemas de conectividad e infraestructura a la hora de atraer capitales. En ese sentido, consideró que un inversor extranjero difícilmente apueste por un país que se encuentra “tan desconectado”.

Villarruel destacó además la articulación entre el sector público y privado que observó durante su paso por la exposición santafesina y calificó ese vínculo como una “relación virtuosa”. A su vez, remarcó la necesidad de generar puestos de trabajo.

Otro de los puntos abordados fueron las retenciones a las exportaciones. Sobre este tema, aclaró que las decisiones corresponden al Gobierno nacional, aunque expresó su expectativa de que la situación pueda modificarse durante el tiempo que resta de gestión.

“Espero que el Gobierno pueda ir ordenando esta situación. Falta un año y medio más de gobierno. No perdamos las esperanzas”, expresó.

Además, Villarruel cuestionó el peso de los impuestos sobre la actividad agropecuaria. Según planteó, la carga tributaria que soportan los productores termina aumentando los costos de producción, por lo que consideró necesario discutir una reforma tributaria.

Las declaraciones vuelven a exponer diferencias entre la vicepresidenta y la administración de Javier Milei. Esta vez, el contrapunto apareció en torno al rol que debería asumir el Estado frente a las necesidades del sector productivo.

Villarruel cerró su mensaje reivindicando el aporte de la actividad agropecuaria a la economía argentina y calificó al campo como “el orgullo de la República Argentina”.