Las ondulaciones que aparecieron en el asfalto nuevo de la avenida de Circunvalación generaron críticas y preocupación entre muchos conductores que transitan diariamente por la principal arteria vial de San Juan. Frente a estos cuestionamientos, el secretario de Infraestructura, Ariel Villavicencio, explicó los inconvenientes técnicos que condicionaron los trabajos y adelantó que habrá una nueva intervención para mejorar la nivelación de la carpeta asfáltica.

El funcionario señaló que las deformaciones no son exclusivamente consecuencia de la reciente repavimentación, sino que forman parte de los problemas estructurales que arrastra la avenida. En ese sentido, recordó que la Circunvalación tiene más de 50 años y que durante buena parte de ese tiempo recibió intervenciones muy escasas.

"Entre las problemáticas que tenía era esto de los asentamientos y deformaciones, donde eran muy notorios y todavía hay notorios, porque todavía tenemos sectores en los ingresos a los puentes, por ejemplo, pero esa situación se da a lo largo de toda la Circunvalación", explicó en el Café de la Política que se emite por HUARPE TV.

Villavicencio hizo especial hincapié en que los trabajos actuales no consisten en construir un pavimento desde cero, sino en repavimentar sobre la estructura existente. Esta diferencia resulta determinante para entender por qué no se consigue una superficie completamente uniforme.

Según detalló, cuando se construye una ruta nueva se trabaja sobre la base y la rasante, con tareas de compactación, cortes y nivelación mediante topografía, procedimientos que permiten alcanzar mayor precisión. En cambio, en la Circunvalación se coloca una nueva carpeta sobre un pavimento que ya presenta deformaciones y desniveles.

"Este trabajo fino de poder dejar la nivelación a un nivel perfecto, que es lo que uno quisiera hacer, no es tan sencillo e incluso a veces es difícil de lograrlo", reconoció el secretario.

Otro de los aspectos técnicos que mencionó está relacionado con el comportamiento del asfalto después de su colocación. Durante el proceso de pavimentación se utilizan rodillos neumáticos para compactar y consolidar la superficie, pero ese proceso continúa una vez que la avenida vuelve a habilitarse y recibe la circulación vehicular.

En ese sentido, explicó que la respuesta del pavimento existente sobre la nueva capa puede ser variable. Por eso, la metodología contempla dejar que el tránsito contribuya al asentamiento del asfalto antes de realizar una nueva intervención.

"Se ha tratado de minimizar lo que más se puede en esta primera etapa y luego de que se libere al tránsito, que circule, que eso asiente, que tome su posición original, la capa de asfalto, y se va a hacer un repase de toda la Circunvalación", anticipó.

El impacto en los guardarraíles

Las deformaciones de la estructura anterior también tuvieron consecuencias sobre otros componentes de seguridad vial. Villavicencio explicó que, para intentar regularizar los desniveles, en algunos sectores la nueva carpeta asfáltica se elevó hasta 10 centímetros, por encima de los espesores habituales de entre 5 y 6 centímetros.

Esa diferencia modificó la altura relativa de los guardarraíles y obligó a revisar las defensas para cumplir con las medidas de seguridad establecidas por Vialidad Nacional. Por ese motivo, se retiraron y reemplazaron los postes verticales, mientras que se conservaron los elementos horizontales que estaban en buenas condiciones.

Finalmente, el secretario sostuvo que, una vez completados los trabajos, la avenida deberá cumplir con las condiciones de seguridad previstas en el pliego y contar con un pavimento que permita una vida útil de al menos 20 años.

De esta manera, el Gobierno reconoció las dificultades que presenta la repavimentación de una estructura antigua y anticipó que la intervención no terminará con la colocación de la carpeta asfáltica, sino que incluirá un repaso general después de que el tránsito contribuya a su asentamiento.

Textuales

Ariel Villavicencio / Secretario de Infraestructura