San Juan reunió a representantes de distintos organismos provinciales para coordinar la atención de mujeres víctimas de violencia y mejorar las respuestas institucionales. Durante un encuentro convocado por la Corte de Justicia, las áreas participantes firmaron un acta acuerdo con compromisos para evitar demoras, reducir las derivaciones inconclusas y garantizar una escucha activa.

La Mesa Interinstitucional de Trabajo se realizó el 26 de noviembre en el Anexo Jujuy, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La iniciativa, impulsada por la Corte de Justicia a través de la Oficina de la Mujer, llevó como lema "Una puerta, una respuesta".

Participaron representantes del Consejo Provincial de Protección Integral de Mujeres, Géneros y Diversidades, la Dirección de Género del Poder Ejecutivo, el Ministerio Público Fiscal, la Asesoría Oficial y el Ministerio Público de la Defensa.

Durante dos horas, cada organismo expuso cuál es su función, cómo interviene cuando recibe a una mujer víctima de violencia y cuáles son las principales dificultades que identifica en su propio trabajo.

A partir de ese diagnóstico compartido, las instituciones firmaron un Acta Acuerdo con compromisos orientados a mejorar la articulación entre las distintas áreas. Entre los objetivos planteados se encuentran evitar que las mujeres sean derivadas de un organismo a otro sin una respuesta concreta, reducir las demoras y unificar criterios de intervención con perspectiva de género y enfoque de derechos.

La apertura estuvo a cargo de la ministra de la Corte de Justicia y coordinadora de la Oficina de la Mujer, Adriana García Nieto, quien destacó la importancia de generar espacios de trabajo conjunto y fortalecer los vínculos entre las instituciones. "La idea de podernos reunir es que, más allá de las acciones que cada institución o cada organismo lleva adelante, es proponer un espacio plural de respeto", expresó.

También señaló que la fecha del 25 de noviembre representa una oportunidad para renovar el compromiso institucional frente a la violencia contra las mujeres.

La jornada contó con la participación de equipos de la Oficina de la Mujer, el Consejo Provincial de Protección Integral de Mujeres, Géneros y Diversidades, la Dirección de Género, el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa.

El acuerdo busca que la respuesta ante una situación de violencia no dependa de recorridos fragmentados entre organismos, sino de una intervención coordinada y con criterios comunes.