Violencia de género: San Juan busca adherir a la Ley de Víctimas y crear un observatorio

La diputada provincial Fernanda Paredes volvió a impulsar en la Legislatura de San Juan el proyecto que propone adherir a la Ley Nacional N° 27.372, de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos, y crear un Observatorio de la Víctima de Delitos. La iniciativa había sido presentada en 2024, perdió estado parlamentario y fue presentada nuevamente a comienzos de 2026. Tras el pedido realizado en el recinto, el proyecto será analizado en las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia dentro de las próximas dos sesiones.

“Lo que hice, fue solicitar el tratamiento con preferencia de un proyecto que evalúa la adhesión de la provincia de San Juan a la Ley Nacional de los Derechos y las Garantías de las Víctimas de Delito”, explicó a DIARIO HUARPE.

La diputada señaló que la moción de preferencia no fue aprobada, aunque hubo un compromiso para que los legisladores se sienten a analizar la propuesta en las comisiones correspondientes. “Como no fue tratado, como no fue estudiado, perdió el estado parlamentario y decidimos con el equipo de trabajo volver a presentarlo a principio de 2026”, indicó.

El proyecto plantea la adhesión de San Juan a la Ley Nacional N° 27.372, que busca reconocer a las víctimas como sujetos de derechos dentro de las investigaciones y procesos penales. Entre sus objetivos aparecen el acceso a información, asesoramiento, participación, trato digno y garantías para quienes atraviesan una situación de victimización.

Un observatorio para generar información

La segunda parte de la iniciativa propone crear el Observatorio de la Víctima de Delitos en el ámbito de la Cámara de Diputados. El organismo tendría como finalidad realizar un seguimiento de la situación de las víctimas, sus familias y entornos, además de generar información para orientar políticas públicas.

“Además, el proyecto solicita que podamos evaluar la creación de un observatorio de las víctimas de delito, que nos permita tener los datos estadísticos para elaborar la política que corresponde en función de los datos que se van recibiendo”, sostuvo Paredes.

El texto también contempla que el observatorio pueda emitir recomendaciones, colaborar en proyectos de ley, promover encuestas de victimización y participar en investigaciones y actividades de formación.

El femicidio que volvió a poner el tema en agenda

Paredes explicó que la decisión de retomar la iniciativa estuvo vinculada con hechos recientes y, particularmente, con el femicidio ocurrido en Chimbas. “En razón de hechos de público conocimiento, como fue el femicidio en el departamento de Chimbas (Gemma Álvarez), volvimos a retomar esta iniciativa”, manifestó.

La legisladora sostuvo que el caso generó una reflexión que excede a las instituciones. “No quiero hablar de ninguna parte institucional en particular. Me parece que nos ha llamado a la reflexión absolutamente a toda la sociedad”, afirmó.

En ese sentido, puso el foco en las denuncias realizadas previamente por la víctima. “Todos salimos a decir que hay que denunciar, hay que hablar, hay que pedir ayuda, pero bueno, lo hizo y llegamos tarde todos”, expresó.

Qué plantea Paredes

La diputada también remarcó que San Juan ya cuenta con herramientas vinculadas a las víctimas y recordó su participación en la creación de Cavig y en la sanción del Código Procesal Penal, que incorporó un capítulo específico sobre ellas.

Sin embargo, consideró que todavía quedan aspectos por mejorar. “Claramente nos está faltando, y a mí no me gusta hablar solo del sistema penal porque cuando hablamos de la Justicia, quiere decir que estamos llegando tarde. No tendríamos que llegar”, sostuvo.

Ahora, el proyecto deberá ser discutido en las comisiones. “Si nos sentamos todos los operadores que van a intervenir en el sistema, entiendo que puede ser posible. No sé si la palabra es fácil, pero es posible”, concluyó Paredes.