Una serie de violentos enfrentamientos entre jóvenes generó momentos de tensión durante la madrugada del sábado en las inmediaciones de un boliche ubicado en Capital. Los incidentes ocurrieron cuando decenas de personas abandonaban el local bailable y derivaron en una batalla campal que quedó registrada en videos difundidos posteriormente a través de redes sociales.

Según trascendió, los hechos se produjeron alrededor de las 5:30 en la zona de avenida Rawson y calle Estrada, en las afueras de Mala Club. Por causas que aún no fueron esclarecidas, distintos grupos comenzaron a enfrentarse en plena vía pública.

Las imágenes que circularon muestran golpes de puño, empujones y corridas sobre la avenida, mientras numerosos jóvenes observaban la situación. De acuerdo con los registros, los disturbios no se concentraron en un único lugar, sino que se desarrollaron en varios sectores de manera simultánea.

Peleas en la calle y en una plazoleta

Además de los enfrentamientos registrados sobre Avenida Rawson, otro grupo protagonizó una pelea en la plazoleta ubicada frente al establecimiento nocturno. La situación generó preocupación entre quienes se encontraban en la zona y buscaban retirarse del lugar tras el cierre de la actividad.

Los videos difundidos evidencian la magnitud de los disturbios y muestran cómo distintos focos de conflicto se desarrollaban al mismo tiempo, provocando escenas de desorden y nerviosismo entre los presentes.

Hasta el momento no se informó oficialmente qué motivó el inicio de la disputa ni si hubo personas demoradas o lesionadas como consecuencia de los incidentes. Sin embargo, testigos señalaron que las peleas comenzaron cuando los asistentes salían del boliche y se dispersaban por los alrededores.

Las circunstancias que desencadenaron los enfrentamientos continúan siendo materia de investigación. Mientras tanto, las imágenes de la batalla campal volvieron a poner en foco los episodios de violencia que suelen registrarse durante las madrugadas en zonas de concentración de locales bailables de la Capital sanjuanina.