Violento asalto en Capital: detuvieron a tres de los cuatro delincuentes

La investigación por el violento asalto cometido la semana pasada contra un local comercial ubicado en las inmediaciones de las calles Alem y 25 de Mayo, en Capital, continúa avanzando. Este martes fue detenido Kevin Olmos, uno de los sospechosos que permanecía prófugo, por lo que ya son tres los delincuentes identificados por la Justicia. Solo resta dar con el cuarto integrante de la banda.

La información fue confirmada por el ayudante fiscal Carlos Yanzón, quien explicó que el robo fue perpetrado por cuatro personas que irrumpieron de manera violenta en el comercio utilizando cuchillos y un arma de fuego para reducir a las víctimas y apoderarse de mercadería y otros efectos de valor.

Hasta el momento, el primero en ser detenido fue Darío Martín Bustos, quien no registra antecedentes penales y actualmente cumple prisión preventiva por disposición judicial.

En tanto, durante un allanamiento realizado este martes, personal policial logró detener a Kevin Olmos, sobre quien pesaba un pedido de captura por esta causa y por otra investigación anterior. El sospechoso será puesto a disposición del juez de Garantías y este miércoles se realizará la audiencia de formalización de la Investigación Penal Preparatoria, donde se definirán las medidas cautelares que podrían recaer sobre él.

Mientras tanto, continúa la búsqueda de Sebastián Olmos, hermano de Kevin, quien también fue identificado como presunto integrante de la banda y permanece prófugo. Además, los investigadores trabajan para establecer la identidad del cuarto delincuente que participó del asalto.

Respecto al botín, Yanzón confirmó que la mercadería sustraída todavía no pudo ser recuperada. Sin embargo, horas después del hecho se logró hallar la billetera, la documentación personal y el dinero pertenecientes a una de las víctimas, elementos que ya fueron restituidos.

Uno de los aspectos que generó dudas al inicio de la investigación fue la participación del conductor del vehículo en el que se movilizaban los delincuentes. En un primer momento se investigó a un taxista sanjuanino, ya que los asaltantes llegaron y escaparon en ese automóvil.

No obstante, con el avance de la pesquisa se comprobó que el conductor no tuvo participación alguna en el robo. Los delincuentes habían solicitado el viaje mediante la aplicación Uber y utilizaron la opción de mantener el recorrido "en espera" mientras cometían el asalto. Luego volvieron a abordar el mismo vehículo para retirarse del lugar, motivo por el cual el chofer fue desvinculado completamente de la causa.

La investigación continúa con el objetivo de capturar a Sebastián Olmos, identificar al cuarto integrante de la banda y recuperar la totalidad de los elementos robados.