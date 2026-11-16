NOTA DEL EDITOR Importante Ndr: Por tratarse de una denuncia de abuso sexual intrafamiliar, DIARIO HUARPE no publica los nombres de la denunciante ni del imputado para preservar la identidad de la joven y evitar su revictimización.

Una joven de 23 años denunció a su propio padre por abuso sexual con acceso carnal reiterado, en una causa que investiga hechos que habrían comenzado cuando ella tenía apenas 11 años y se habrían extendido hasta la actualidad. Tras la presentación realizada el pasado 13 de noviembre en la UFI CAVIG, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva del acusado en el Servicio Penitenciario Provincial.

La ayudante fiscal Silvina Zogbe explicó que la investigación se encuentra en una etapa inicial, aunque aseguró que ya cuentan con elementos de convicción importantes. Entre ellos mencionó los testimonios de los hermanos de la denunciante, uno de los cuales habría presenciado uno de los episodios de abuso.

Según relató la funcionaria judicial, la situación comenzó a salir a la luz dentro del propio entorno familiar. A partir de conversaciones, mensajes de texto y el intercambio de información entre los hermanos, algunos integrantes de la familia tomaron conocimiento de lo que la joven habría atravesado durante años.

El momento decisivo se produjo después de una discusión en el domicilio del acusado, donde los familiares lo enfrentaron por lo sucedido. La situación derivó en la intervención del personal policial y, con el acompañamiento de sus hermanos, la joven pudo contar los episodios de violencia sexual que habría sufrido desde su infancia.

Frente a la gravedad de los hechos denunciados, la Fiscalía solicitó que el imputado permanezca en prisión preventiva. Zogbe explicó que, aunque el hombre no registra antecedentes penales, la naturaleza del delito, la pena en expectativa y el riesgo de entorpecimiento de la investigación justificaban el pedido.

Además, señaló que resulta necesario preservar a los testigos, ya que varios integrantes de la familia todavía deben ser entrevistados durante el avance de la causa.