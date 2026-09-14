El Gobierno nacional prepara una nueva reunión para avanzar con la organización de la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista para noviembre. La Casa Rosada espera que el Vaticano confirme oficialmente la agenda para convocar nuevamente a representantes de la Iglesia y de las distintas jurisdicciones involucradas.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, será una de las encargadas de impulsar el nuevo encuentro interdisciplinario. Según trascendió, participarán representantes del Poder Ejecutivo, la Iglesia y los gobiernos de Buenos Aires, Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires.

La intención es terminar de diagramar las actividades que León XIV desarrollará durante su estadía y coordinar aspectos vinculados con la seguridad, los traslados y los actos públicos previstos. Desde el Gobierno indicaron que la convocatoria se realizará una vez que el Vaticano oficialice el cronograma definitivo.

Hasta el momento, la llegada del Pontífice está prevista para la tarde del domingo 8 de noviembre. Ese día participaría de una ofrenda floral ante el Monumento al General San Martín y mantendría una reunión bilateral con el presidente Javier Milei en Casa Rosada.

El lunes 9, León XIV tiene previsto visitar el Pequeño Cottolengo Argentino Don Orione, en Claypole, y posteriormente encabezar una misa multitudinaria en el Monumento a los Españoles. También se proyectan encuentros con trabajadores, representantes gremiales y referentes religiosos.

Para el martes 10, el itinerario contempla actividades en Córdoba, mientras que el miércoles 11 el Papa cerraría su paso por Argentina con una misa en Luján antes de partir hacia Perú.

En paralelo a la organización de la visita, el Gobierno analiza un posible esquema de feriados. El lunes 9 aparece hasta ahora como la jornada con mayores posibilidades, mientras que el martes 10 y el miércoles 11 continúan bajo evaluación.