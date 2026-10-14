El arzobispo de San Juan de Cuyo, monseñor Jorge Lozano, aseguró que la recuperación del papa León XIV será prioritaria frente a los preparativos de su visita a la Argentina y afirmó que, si es necesario, el viaje podrá reprogramarse. El prelado hizo estas declaraciones en una entrevista con Infobae desde Roma, luego de conocerse el diagnóstico de cáncer de pulmón del Pontífice y la intervención quirúrgica a la que fue sometido.

“Si hay que reprogramar, se reprogramará”, sostuvo Lozano, quien remarcó que la decisión dependerá de la evolución del estado de salud del Papa y de las indicaciones de los profesionales que lo atienden. “Realmente, nosotros lo que queremos es privilegiar la salud del Papa”, agregó.

El arzobispo sanjuanino fue el último argentino que mantuvo una audiencia privada con León XIV antes de su internación. El encuentro se realizó el lunes por la mañana y duró aproximadamente media hora. Según relató, la reunión estaba prevista desde hacía tres meses y se mantuvo pese a que el Pontífice había anunciado públicamente que debía someterse a una operación.

Durante la conversación, Lozano le preguntó cómo se encontraba ante la intervención que debía afrontar. “Me dijo que estaba confiado, que no tenía ninguna molestia y que confiaba en los médicos que lo estaban atendiendo”, recordó.

El religioso describió que el Papa tenía buen semblante, conservaba su tono de voz habitual y no parecía especialmente preocupado por la operación. “No me pareció que él estuviera preocupado. Lo estaría asumiendo en forma serena y pacífica”, señaló.

La noticia de la enfermedad, sin embargo, generó sorpresa entre los integrantes de la Iglesia. Lozano contó que recibió la información con asombro porque los comentarios previos sobre el estado físico del Pontífice eran favorables y no hacían prever un cuadro de esa gravedad. “Fue un shock, sin duda, pero después ya no hubo tanto revuelo”, expresó al describir el impacto inicial en Roma.

La visita a la Argentina, a la espera de los médicos

Uno de los principales temas de la audiencia fue el viaje que León XIV tiene previsto realizar a la Argentina. De acuerdo con Lozano, el Pontífice se mostró entusiasmado con la visita y conversó sobre las celebraciones y los lugares que integran el programa previsto.

El arzobispo le explicó el significado del Monumento de los Españoles, en la ciudad de Buenos Aires, y del Santuario de Luján. También recordó el interés especial que manifestó el Papa por la vigilia de oración con jóvenes que se proyecta realizar en el Monumento de los Españoles.

“Conversamos como si todo siguiera en pie y sin modificaciones”, relató Lozano. No obstante, aclaró que aquella conversación se produjo antes de que se conocieran las novedades sobre la intervención y que cualquier definición deberá esperar a la evolución del postoperatorio.

Por el momento, no hay una fecha establecida para resolver si se mantiene el cronograma original o si se introducen cambios. “Tendremos que esperar a que los médicos le digan prácticamente en forma concreta qué puede y qué no, y de ahí ver qué es lo que se replantea o si se confirma el mismo programa”, explicó.

En ese sentido, el arzobispo insistió en que la visita no representa un compromiso que deba cumplirse a cualquier costo. “No es una fecha en que se cumplen cien años de una cosa y que, si no, no es lo mismo”, afirmó, al fundamentar por qué la prioridad debe estar puesta en la recuperación del Pontífice.

Lozano también señaló que comparte esta posición con el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo. Ambos coincidieron en que lo más importante es que León XIV pueda reponerse y que, a partir de su evolución, se determine cómo continuar con los preparativos.

La preocupación por los jóvenes argentinos

Durante la audiencia, el Papa también manifestó interés por la realidad social de la Argentina, especialmente por la situación de los jóvenes. Según contó Lozano, le preguntó por sus expectativas de futuro, sus posibilidades de inserción laboral y sus perspectivas para desarrollar una vida familiar y profesional.

El arzobispo le comentó algunos de los resultados de un informe elaborado por la Universidad Católica sobre las expectativas de vida de los jóvenes, con diferencias vinculadas al origen social y a las posibilidades de completar los estudios secundarios, acceder a la universidad y formar una familia.

La conversación también incluyó referencias a problemáticas como el consumo de drogas, la violencia, la falta de trabajo y las dificultades que atraviesan distintos sectores de la sociedad.

Mientras permanece a la espera de nuevas precisiones sobre la salud del Pontífice, Lozano participa en Roma de actividades vinculadas con la Federación Internacional de la Acción Católica, cuyo encuentro reúne a representantes de distintos países.

Por ahora, la Iglesia aguarda información médica más precisa para definir los próximos pasos. La posibilidad de que León XIV visite la Argentina continúa abierta, aunque su concreción dependerá de las condiciones en las que avance su recuperación.