El Gobierno nacional espera que el Vaticano confirme la agenda definitiva de la visita del papa León XIV a la Argentina para resolver si habrá feriados o asuetos durante su estadía. El Sumo Pontífice permanecerá en el país entre el 8 y el 11 de noviembre y tiene previstas actividades en Buenos Aires y Córdoba.

La Santa Sede daría a conocer el programa oficial el próximo martes 15 de septiembre. Una vez que estén confirmados los horarios, lugares y actividades, el Ejecutivo evaluará qué medidas adoptar para facilitar los operativos de seguridad y la participación de los fieles.

Entre las posibilidades que están bajo análisis aparece una combinación de feriados y asuetos, que podrían variar de acuerdo con cada jurisdicción y con las ciudades que visite León XIV.

La organización está encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien convocará a una nueva reunión con representantes del Gobierno nacional, la Iglesia y las administraciones de la Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires y Córdoba.

Cómo será la visita del papa León XIV

Aunque todavía resta la confirmación oficial del Vaticano, ya existen varios puntos previstos para la agenda.

León XIV arribaría a Buenos Aires el domingo 8 de noviembre procedente de Montevideo. Ese mismo día está previsto que coloque una ofrenda en el monumento a José de San Martín, en Plaza San Martín, y luego mantenga una reunión bilateral con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada.

También se espera que salude al Gabinete nacional y participe de un encuentro con representantes de la sociedad civil y del cuerpo diplomático en el Palacio Libertad.

Para el lunes está proyectada una visita al Cotolengo Don Orione, en Claypole, donde podría encontrarse con el gobernador bonaerense Axel Kicillof. Más tarde encabezaría una misa multitudinaria en la zona del Monumento a los Españoles, con la presencia prevista de Milei.

La agenda también contempla un encuentro con jóvenes, una visita a la cárcel de Devoto, una reunión con representantes sindicales, empresarios y movimientos sociales en la Universidad Católica Argentina y una misa en Córdoba, que se realizaría en el predio de Fadea.

Un pedido especial del Vaticano

Desde la Casa Rosada indicaron que el Vaticano pidió expresamente que exista representación del Estado nacional en todas las actividades que realice León XIV durante su paso por Argentina.

En paralelo, el Ministerio de Seguridad creó tres Comandos Unificados Federales destinados a coordinar los operativos vinculados con la visita. Funcionarán en la Ciudad de Buenos Aires, en las localidades bonaerenses de Luján y Claypole y en Córdoba.

Con ese escenario, la definición sobre eventuales feriados o asuetos quedará supeditada al cronograma definitivo que presente la Santa Sede.