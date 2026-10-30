Los sanjuaninos que tengan previsto viajar a Córdoba para participar de la histórica misa que encabezará el papa León XIV todavía tienen la posibilidad de inscribirse. Aunque el plazo original venció el miércoles 28 de octubre, la organización reabrió el registro el jueves 29 para el público general, por lo que los fieles pueden completar el trámite de manera gratuita a través de internet.

Según informó El Doce, la reapertura se produjo después del cierre de las inscripciones destinadas a ubicaciones asignadas y sectores especiales. Sin embargo, el nuevo registro no garantiza un lugar específico dentro del predio, sino que permite organizar la participación de quienes asistirán a la celebración religiosa.

La misa se realizará el martes 10 de noviembre, a las 10, en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), ubicado en la explanada de la Escuela de Aviación Militar, en Córdoba.

Desde la organización aclararon que la inscripción es recomendada, pero no obligatoria. Esto significa que quienes no hayan completado el formulario también podrán ingresar al predio, ya que el acceso será libre y gratuito.

Cómo inscribirse para participar de la misa del Papa

El trámite se realiza mediante la página oficial de la visita de León XIV a la Argentina. Los interesados deben ingresar al sitio, buscar la celebración prevista en Córdoba y completar el formulario correspondiente.

El sistema permite registrar participantes de manera individual o grupal, con un máximo de 20 personas por inscripción. Quien encabece el registro debe tener al menos 16 años, mientras que los menores deben ser incorporados por un adulto responsable.

Además, se solicita una dirección de correo electrónico válida para verificar los datos y enviar la confirmación.

Una vez finalizado el procedimiento, los participantes reciben una constancia por correo electrónico y una indicación sobre el acceso sugerido al predio.

La inscripción puede realizarse desde el sitio oficial El Papa en Argentina.

Cómo será la celebración en Córdoba

La organización informó que las puertas del predio de FAdeA abrirán el lunes 9 de noviembre a las 18, para permitir el ingreso de los peregrinos que participarán de las actividades previas.

Ese mismo día, a las 19, comenzará una vigilia juvenil, que se extenderá durante la noche hasta la llegada del Pontífice.

El martes 10, León XIV arribará al Aeropuerto Internacional Ingeniero Taravella a las 9 y, una hora después, encabezará la misa central.

Para facilitar la llegada de los asistentes, se habilitarán estacionamientos oficiales y servicios gratuitos de traslado hacia el predio. También está previsto que el transporte urbano de Córdoba funcione sin costo durante la jornada.

Al finalizar la celebración, el Papa realizará un recorrido en papamóvil por calles céntricas y posteriormente saludará a los fieles desde el balcón del Arzobispado, alrededor de las 12.30.

Otro encuentro previsto durante la visita

La agenda del martes también incluye una actividad a las 15.15 en la Catedral Nuestra Señora de la Asunción, donde el Pontífice se reunirá con sacerdotes, seminaristas y miembros de la vida consagrada.

A diferencia de la misa masiva, esta actividad cuenta con cupos limitados y requiere una inscripción con aprobación de la organización.

La visita de León XIV a la Argentina se desarrollará entre el 8 y el 11 de noviembre, con actividades programadas en Buenos Aires, Córdoba y Luján. Para los sanjuaninos, la celebración cordobesa representa una de las oportunidades más cercanas para participar presencialmente de un encuentro con el máximo referente de la Iglesia católica.