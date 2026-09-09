El proyecto de reforma de la ley del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) propone acelerar los procedimientos para recuperar viviendas y lotes con irregularidades y, al mismo tiempo, crear un canal digital para denunciar posibles incumplimientos.

La iniciativa establece que las actuaciones administrativas y judiciales destinadas a recuperar viviendas y lotes con irregularidades habitacionales tendrán carácter de orden público, preferencial y urgente cuando se trate de emprendimientos desarrollados por el Estado, con financiamiento estatal o de inmuebles destinados a esos fines.

El proyecto también incorpora un canal digital de denuncias de acceso público, gratuito y permanente. Allí podrían informarse irregularidades relacionadas con el otorgamiento de beneficios, el uso o la transferencia de viviendas.

Uno de los puntos centrales es que el denunciante podría mantener el anonimato. El texto exige además que el sistema garantice la confidencialidad de la información, la protección de la identidad y la integridad de los datos aportados.

Las denuncias recibidas deberían ser registradas y evaluadas y, cuando existan indicios razonables de una irregularidad, tendrían que generar actuaciones administrativas. El proyecto establece además que el IPV deberá investigar los hechos con la debida diligencia.

La propuesta también incorpora modificaciones vinculadas con la regularización dominial de emprendimientos habitacionales estatales o financiados por el Estado. Para esos casos, las actuaciones administrativas y judiciales también serían consideradas de orden público y tendrían carácter preferencial y urgente.

En el mismo capítulo, el texto propone facilitar determinados trámites vinculados con la escrituración y regularización. Entre otros cambios, establece que las deudas de impuestos, tasas y contribuciones del inmueble no constituyan un impedimento para otorgar e inscribir las escrituras en los casos contemplados por la norma.

De aprobarse la reforma, el proyecto combinaría dos objetivos: reforzar las herramientas del IPV para recuperar inmuebles en situaciones irregulares y facilitar la regularización de viviendas construidas mediante programas estatales.