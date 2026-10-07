Una relación que había quedado atrás volvió a comenzar varios años después, pero terminó en una denuncia por extorsión y amenazas coactivas. El acusado es un sanjuanino que, según la investigación, retomó el contacto con una amiga en 2022 y con el tiempo comenzó a realizarle distintos pedidos de dinero y exigencias económicas.

DIARIO HUARPE habló con el fiscal Alejandro Mattar, quien lleva adelante la investigación junto a la ayudante fiscal Adrian Riveros. El funcionario judicial explicó que el expediente reúne distintos elementos que están siendo analizados para determinar cómo se desarrolló el vínculo y qué ocurrió durante el período en el que comenzaron las presuntas maniobras extorsivas.

Según la acusación, el vínculo entre ambos había comenzado en 2012. Después de varios años sin contacto, volvieron a relacionarse en 2022. A partir de ese momento, siempre de acuerdo con la hipótesis fiscal, comenzaron una serie de pedidos de dinero que fueron aumentando con el paso del tiempo.

La investigación sostiene que la mujer habría terminado afrontando gastos del acusado vinculados a tecnología, teléfonos, ropa, comida y otros consumos. También habría tomado créditos y préstamos para poder responder a algunas de las exigencias.

El monto de dinero involucrado en la causa sería millonario y, según los investigadores, la mujer habría quedado con una deuda cercana a los 30 millones de pesos.

De los pedidos de dinero a las amenazas

El expediente tomó otro tenor cuando a los reclamos económicos se sumaron, según la acusación, amenazas y presiones destinadas a conseguir que la denunciante continuara entregando dinero.

Entre las pruebas incorporadas aparecen mensajes y audios que ahora son analizados por la Justicia. En algunos de esos registros, según la fiscalía, el acusado habría realizado amenazas contra la mujer y personas de su entorno e incluso habría hecho referencias a armas de fuego.

La investigación también apunta a que habría utilizado información y material de carácter privado de la mujer como una forma de presión. Según la acusación, la difusión de ese contenido habría sido utilizada como amenaza ante determinados reclamos económicos.

El acusado, quien es periodista y además dirige un medio digital local, fue detenido y quedó imputado por amenazas coactivas y extorsión reiterada.

La defensa cuestiona la acusación

Durante la audiencia en la que se discutieron las medidas judiciales, la defensa cuestionó la hipótesis del Ministerio Público Fiscal y planteó objeciones sobre algunos de los elementos utilizados para sostener la acusación.

Entre otros puntos, la defensa puso en duda que los pedidos de dinero hayan sido realizados mediante amenazas y cuestionó aspectos vinculados con la identificación de la voz que aparece en algunos de los audios.

Ahora, la fiscalía continúa reuniendo y analizando documentación, comunicaciones, movimientos de dinero y demás elementos incorporados al expediente para establecer qué ocurrió entre ambos y determinar si las conductas denunciadas configuran los delitos que se le atribuyen al acusado.