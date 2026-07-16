Las fuertes ráfagas de viento Zonda volvieron a provocar complicaciones este jueves en San Juan. En Pocito, un incendio que comenzó en un sector de pastizales se descontroló en pocos minutos y terminó destruyendo por completo una vivienda y un taller de chapa y pintura. Además, varios vehículos resultaron dañados por las llamas.

El jefe del cuartel de Bomberos Voluntarios de Pocito, Agustín Moya, explicó a DIARIO HUARPE que el siniestro se registró alrededor de las 14:30 en calle Alfonso XIII, entre calles 12 y 13. El viento favoreció la rápida propagación del fuego, que avanzó hasta las construcciones ubicadas junto a un canal y obligó a desplegar un importante operativo para evitar que alcanzara otras viviendas de la zona.

Un camión quedó completamente quemado.

Hasta el lugar llegaron dotaciones de Bomberos Voluntarios de Pocito y de Bomberos de la Policía de San Juan, que trabajaron durante aproximadamente una hora y media para contener el incendio y evitar que las llamas alcanzaran otras viviendas.

El incendio comenzó en un pastizal y arrasó con la vivienda y el taller.

Sobre cómo encontraron el escenario al arribar, el jefe del cuartel de Bomberos Voluntarios de Pocito, Agustín Moya, explicó que el fuego ya se había propagado hacia las construcciones. "Cuando llegamos, el fuego ya estaba tomando una vivienda y un taller de chapa y pintura. Desplegamos las mangas y comenzamos a trabajar mientras Bomberos de la Policía actuaba del otro lado del canal para contener el avance de las llamas", relató.

El operativo evitó que el incendio se propagara hacia otras viviendas.

Gracias al operativo, los equipos lograron impedir que el fuego siguiera avanzando sobre otras propiedades. Incluso alcanzaron a retirar dos vehículos que se encontraban en el taller antes de que fueran alcanzados por las llamas, aunque el resto de los rodados sufrió importantes daños.

Moya confirmó que tanto la vivienda como el taller registraron pérdidas totales. Además, algunas personas debieron ser evacuadas por presentar principios de asfixia a causa del humo, aunque no hubo heridos de gravedad ni víctimas fatales.

Bomberos voluntarios y de la Policía trabajaron en el lugar.

Las tareas de enfriamiento y control se extendieron por cerca de una hora y media, con la participación de varias dotaciones de bomberos, hasta que el incendio quedó completamente extinguido.