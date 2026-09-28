La vida de Vozinha cambió por completo después del Mundial 2026. El arquero de Cabo Verde, que se convirtió en una de las revelaciones de la Copa, pasó de mantener un perfil relativamente discreto a ser reconocido en restaurantes, seguido por hinchas y solicitado para fotografías y autógrafos. Esa popularidad, sin embargo, también tuvo un costo que el futbolista de 40 años reconoció abiertamente: aseguró que perdió parte de la paz y la privacidad que tenía antes.

“Perdí mi paz y mi tranquilidad. Ya no tengo privacidad, o al menos mucha menos que antes”, contó Vozinha en una entrevista con el diario británico The Observer. Según explicó, ahora cada salida implica la posibilidad de que alguien quiera fotografiarlo, pedirle un autógrafo o incluso filmarlo sin su consentimiento.

El partido que cambió su vida

El salto de popularidad llegó después del debut de Cabo Verde ante España. Vozinha tuvo una actuación destacada y realizó siete atajadas en el empate 0-0 frente al seleccionado que posteriormente se consagraría campeón mundial.

Antes de ese partido, el arquero tenía unos 56.000 seguidores en Instagram. Al finalizar el encuentro, ya había superado el millón. Una periodista de CazéTV fue quien le mostró en su teléfono la dimensión que había alcanzado su exposición.

“Un miembro del personal de catering del equipo se me acercó y me dijo que tenía un millón de seguidores. No tenía idea de qué me estaba hablando. Pensé que estaba bromeando”, recordó. Después decidió desactivar las notificaciones de Instagram para no quedar pendiente del crecimiento de su cuenta.

La actuación ante España no fue un hecho aislado. Cabo Verde avanzó en el torneo y llegó hasta los octavos de final, donde cayó 3-2 ante Argentina en tiempo suplementario. Vozinha terminó el Mundial con 18 atajadas y fue incluido entre los candidatos al premio Lev Yashin, que distingue al mejor arquero.

La fama también llegó hasta su familia

El cambio no quedó limitado a la vida cotidiana del futbolista. Vozinha contó que los hinchas comenzaron a acercarse a la casa de sus padres en Cabo Verde para pedir fotografías o simplemente conversar con su madre.

“Ella tiene dificultades para decirle que no a nadie”, explicó el arquero, quien reconoció que la situación también obligó a su familia a establecer límites. Su padre, en cambio, adoptó una postura más reservada frente a la exposición.

“No estoy allí, así que no puedo ayudarlos. Tienen que aprender a vivir con la situación y a poner límites”, señaló.

El arquero también habló sobre las propuestas comerciales que recibió después de la Copa. Durante el Mundial realizó una colaboración con UFL Mobile, pero aseguró que por ahora no quiere trabajar con marcas relacionadas con tabaco, alcohol o apuestas.

Su nueva etapa en Colo Colo

Después de la Copa del Mundo, Vozinha dio otro paso en su carrera y llegó a Colo Colo de Chile. El guardameta explicó que el club fue el que mayor interés mostró en contratarlo y que también existieron contactos con otros mercados, aunque sin ofertas concretas desde Estados Unidos o Arabia Saudita.

Su objetivo ahora es continuar compitiendo al máximo nivel y llegar a disputar la Copa Libertadores. Pese a la exposición alcanzada, el propio Vozinha reconoció que extraña la vida que llevaba antes de convertirse en una figura mundial.

“Mucha gente quiere ser famosa y tener una presencia pública, pero solo ve el lado positivo de esa realidad. Para ser sincero, si me ofrecieran la vida que tengo hoy o la que tenía antes, elegiría la que tenía antes”, afirmó.