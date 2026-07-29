PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Departamentales > Jáchal

Vuelve el Festival del Molino Viejo de Huaco este sábado 1 de agosto

El encuentro será el próximo sábado 1 de agosto desde las 13:00 hs con entrada libre y gratuita en la localidad de Huaco.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
Los Sacheros y otros artistas participarán de esta jornada musical.

El Predio del Molino Viejo de Huaco albergará una nueva edición del Festival del Molino Viejo de Huaco el próximo sábado 1 de agosto. La jornada comenzará a las 13:00 hs y contará con entrada libre y gratuita para todo el público.

Esta convocatoria rendirá homenaje al 71° aniversario del fallecimiento de Don Buenaventura Luna, buscando afianzar la identidad regional mediante el canto y las danzas tradicionales.

En relación con el espíritu de la festividad, la organización destacó que "La música y la tradición vuelven al lugar donde vive nuestra historia". Asimismo, invitaron a la comunidad al expresar "Vivamos juntos una jornada para reencontrarnos con nuestra cultura, nuestra música y el legado inmenso de Don Buenaventura Luna".

La propuesta artística estará integrada por:

  • Los Sacheros

  • Taku

  • Los Arrieros Huaqueños

  • Periferia Folk

  • Ballet Recuerdos de Mi Tierra

  • Agustín González

  • El Siete Cincuenta

Por su parte, el desarrollo de la conducción y la animación sobre el escenario estará bajo la responsabilidad de Mario Omar Echegaray, Darío Bence y Pascual Recabarren.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Más Leídas

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD