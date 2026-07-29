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Vuelve el Festival del Molino Viejo de Huaco este sábado 1 de agosto
POR REDACCIÓN
El Predio del Molino Viejo de Huaco albergará una nueva edición del Festival del Molino Viejo de Huaco el próximo sábado 1 de agosto. La jornada comenzará a las 13:00 hs y contará con entrada libre y gratuita para todo el público.
Esta convocatoria rendirá homenaje al 71° aniversario del fallecimiento de Don Buenaventura Luna, buscando afianzar la identidad regional mediante el canto y las danzas tradicionales.
En relación con el espíritu de la festividad, la organización destacó que "La música y la tradición vuelven al lugar donde vive nuestra historia". Asimismo, invitaron a la comunidad al expresar "Vivamos juntos una jornada para reencontrarnos con nuestra cultura, nuestra música y el legado inmenso de Don Buenaventura Luna".
La propuesta artística estará integrada por:
Los Sacheros
Taku
Los Arrieros Huaqueños
Periferia Folk
Ballet Recuerdos de Mi Tierra
Agustín González
El Siete Cincuenta
Por su parte, el desarrollo de la conducción y la animación sobre el escenario estará bajo la responsabilidad de Mario Omar Echegaray, Darío Bence y Pascual Recabarren.