El Predio del Molino Viejo de Huaco albergará una nueva edición del Festival del Molino Viejo de Huaco el próximo sábado 1 de agosto. La jornada comenzará a las 13:00 hs y contará con entrada libre y gratuita para todo el público.

Esta convocatoria rendirá homenaje al 71° aniversario del fallecimiento de Don Buenaventura Luna, buscando afianzar la identidad regional mediante el canto y las danzas tradicionales.

En relación con el espíritu de la festividad, la organización destacó que "La música y la tradición vuelven al lugar donde vive nuestra historia". Asimismo, invitaron a la comunidad al expresar "Vivamos juntos una jornada para reencontrarnos con nuestra cultura, nuestra música y el legado inmenso de Don Buenaventura Luna".

La propuesta artística estará integrada por:

Los Sacheros

Taku

Los Arrieros Huaqueños

Periferia Folk

Ballet Recuerdos de Mi Tierra

Agustín González

El Siete Cincuenta

Por su parte, el desarrollo de la conducción y la animación sobre el escenario estará bajo la responsabilidad de Mario Omar Echegaray, Darío Bence y Pascual Recabarren.