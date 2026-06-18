El municipio de Rivadavia lanzó la segunda edición de “Cuyanas al Fuego”, el torneo de asadoras que busca revalorizar el rol de la mujer en una de las tradiciones más arraigadas de la cultura local: el asado. Tras el éxito de la primera edición, la propuesta vuelve con una convocatoria abierta y una jornada pensada para toda la familia.

La competencia reunirá a equipos integrados por tres mujeres (una asadora principal y dos asistentes) que deberán demostrar su destreza en la parrilla, desde el encendido del fuego hasta el punto justo de la carne, bajo la evaluación de un jurado especializado.

La convocatoria ya está en marcha y despertó gran interés entre las participantes de la región, especialmente por los premios previstos para quienes logren subirse al podio y consagrarse en esta nueva edición.

Además del certamen, el evento ofrecerá una propuesta integral con patios gastronómicos, paseos de artesanos y espectáculos artísticos y musicales en vivo, consolidándose como una actividad cultural y recreativa de fuerte convocatoria.

Las inscripciones se realizan de manera presencial, de lunes a viernes de 8:00 a 12:00, en la Dirección de Turismo de Rivadavia, ubicada en Avenida Libertador 5168 Oeste, y los cupos son limitados.

El encuentro se llevará a cabo el próximo sábado 27 de junio en el Camping de Rivadavia, donde se espera una gran participación del público para disfrutar de una jornada que combina tradición, gastronomía y protagonismo femenino.