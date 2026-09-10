La Selección Argentina tendrá una baja importante en su cuerpo técnico a partir de 2027. Walter Samuel, uno de los históricos ayudantes de Lionel Scaloni, decidió no continuar cuando finalice su contrato con la AFA y comenzará su carrera como entrenador principal.

El vínculo del exdefensor vence el próximo 30 de diciembre y Claudio “Chiqui” Tapia ya estaría al tanto de su decisión. Samuel dejará el seleccionado después de ocho años de trabajo junto a Scaloni, independientemente de lo que resuelva el actual entrenador respecto de su propia continuidad.

Walter Samuel dejará el cuerpo técnico de la Selección Argentina a fines de 2026 para iniciar su carrera como DT.

El “Muro”, de 48 años, tiene como objetivo conseguir su primera experiencia como director técnico en Europa. Durante los próximos meses continuará preparándose para asumir el desafío de conducir un equipo durante 2027.

Samuel forma parte del cuerpo técnico de la Selección Argentina desde 2018, cuando Scaloni asumió inicialmente de manera interina. Desde entonces se convirtió en uno de sus colaboradores de mayor confianza junto a Pablo Aimar y Roberto Ayala.

Durante ese período fue parte de uno de los ciclos más exitosos de la historia reciente de la Selección. Como integrante del cuerpo técnico obtuvo el Mundial de Qatar 2022, las Copas América 2021 y 2024 y la Finalissima 2022. También estuvo presente en el tercer puesto de la Copa América 2019 y en el subcampeonato del Mundial 2026.

Su salida llega en medio de dudas sobre Scaloni

La decisión de Samuel se conoce en un momento de incertidumbre sobre el futuro del propio Scaloni. El contrato del entrenador también vence a finales de diciembre y, después de perder la final del Mundial 2026 ante España, dejó abierta la posibilidad de cerrar su ciclo.

Desde la AFA existe interés en retenerlo y previamente había un acuerdo de palabra para extender su vínculo hasta 2030, aunque todavía no se formalizó la renovación.

Respecto de Pablo Aimar y Roberto Ayala, todavía no trascendió qué ocurrirá con sus respectivos futuros en la estructura de la Selección Argentina.

Así, mientras se espera la definición de Scaloni, una de las primeras certezas es que el cuerpo técnico tendrá al menos una modificación importante: Samuel cerrará su etapa como ayudante y buscará comenzar su propio camino desde el banco de suplentes.