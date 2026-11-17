Walter Samuel tendrá su último partido como integrante del cuerpo técnico de la Selección Argentina este martes, cuando el equipo enfrente a Costa Rica en Córdoba. El exdefensor acompañó a Lionel Scaloni desde el comienzo de su ciclo, en 2018, y ahora buscará iniciar su camino como entrenador principal.

La decisión responde a un objetivo personal de Samuel, quien comenzará una nueva etapa en su carrera profesional. El propio Scaloni confirmó su salida y destacó el vínculo de amistad y trabajo que construyeron durante estos ocho años.

El agradecimiento de Scaloni

“En principio, como ya nos había adelantado, va a empezar su carrera solo”, explicó el entrenador argentino al referirse a la decisión de su colaborador. También le dedicó palabras de reconocimiento por su aporte al seleccionado.

“Agradecimiento eterno para alguien que es mi amigo”, expresó Scaloni, quien además destacó: “Le deseo lo mejor porque fue una parte importantísima de este cuerpo técnico. Le agradezco lo que nos dio, lo aprecio un montón”.

Una etapa con títulos históricos

Samuel se incorporó al cuerpo técnico desde el inicio del ciclo de Scaloni y tuvo un papel importante en la preparación táctica del equipo. Entre sus tareas se destacó especialmente el trabajo sobre las jugadas de pelota parada.

Durante su paso por la Selección Argentina, integró el equipo de trabajo que consiguió la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024. El amistoso ante Costa Rica, que se disputará desde las 20 en el estadio Mario Alberto Kempes, marcará el cierre de su etapa junto al seleccionado.