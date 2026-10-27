El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, afrontará este domingo su primer test electoral frente a La Libertad Avanza (LLA), el partido del presidente Javier Milei. La elección de convencionales constituyentes en Bariloche tendrá alcance municipal, pero también funcionará como una primera señal sobre la relación de fuerzas y los acuerdos políticos que empiezan a perfilarse de cara a 2027.

Los vecinos elegirán a los 15 integrantes de la Convención Municipal Constituyente Actualizadora, que tendrá la tarea de revisar la Carta Orgánica de la ciudad. Aunque no se trata de una disputa por cargos ejecutivos, la campaña sumó a dirigentes provinciales y nacionales y convirtió la votación en una prueba para los principales espacios de Río Negro.

Weretilneck llega con una alianza electoral junto al intendente de Bariloche, Walter Cortés. El acuerdo entre Juntos Somos Río Negro y el Partido Unión y Libertad se presenta con la lista Estamos Haciendo Bariloche, encabezada por Yanina Sánchez, asesora letrada del municipio. La estrategia reúne las estructuras provincial y municipal con el objetivo de fortalecer al oficialismo en una de las principales ciudades de la provincia.

Para el gobernador, un triunfo supondría un respaldo a su liderazgo y a su capacidad de construir acuerdos más allá de su propio espacio. También le permitiría mostrar que su estrategia de diálogo con la Casa Rosada puede convivir con una identidad política propia y con la competencia frente al partido del Presidente. El resultado, además, será una referencia para los armados provinciales que comenzarán a tomar forma rumbo a 2027.

La Libertad Avanza, por su parte, buscará medir cuánto puede crecer en el territorio rionegrino. El espacio competirá con una alianza que reúne al PRO, CREO Río Negro, Bariloche Unidos y el Movimiento de Apertura Democrática. La lista será encabezada por Martín Govetto, exfiscal y abogado, mientras que el senador nacional Enzo Fullone tuvo un papel central en la articulación del frente.

Para los libertarios, la elección puede aportar una primera medida de su despliegue territorial y de su capacidad para reunir a sectores de centroderecha y agrupaciones locales detrás de una misma propuesta. Un buen resultado fortalecería al espacio en la discusión política de Río Negro; una victoria del oficialismo provincial, en cambio, reforzaría el posicionamiento de Weretilneck frente al avance libertario.

El peronismo participará con Fuerza Bariloche, encabezada por Andrea Galaverna, médica, docente y exdefensora del Pueblo de la ciudad. También competirá el Movimiento Vecinal por Bariloche, con el exdiputado nacional Osvaldo Nemirovsci, además del radicalismo y la Coalición Cívica, que llevarán al exintendente Marcelo Cascón, entre otras fuerzas.

En total, serán 13 las listas que competirán por los 15 lugares de la Convención. La fragmentación del escenario puede incidir en el reparto de bancas y obliga a los principales espacios a disputar el voto más allá de sus bases tradicionales.

Así, Bariloche se convierte en el primer termómetro electoral de una tensión política que puede proyectarse hacia 2027: Weretilneck pondrá a prueba su alianza con Cortés y su perfil dialoguista, mientras La Libertad Avanza buscará demostrar que el sello de Milei puede traducirse en apoyo territorial.