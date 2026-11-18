La ciudad de Shenzhen, China, se convirtió en el centro de la escena geopolítica global al albergar la 33.ª edición del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). En la antesala del histórico encuentro trilateral entre Xi Jinping, Donald Trump y Vladimir Putin, la jornada de este martes estuvo marcada por las reuniones bilaterales que el mandatario chino mantuvo con los líderes latinoamericanos presentes: la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y los mandatarios de Chile y Perú, José Antonio Kast y Keiko Fujimori, respectivamente.

Bajo el lema "Promover la prosperidad compartida y ganar juntos el futuro", el foro reúne a más de 2.000 líderes políticos y empresarios de 21 economías miembro y 13 países invitados.

En este contexto, Sheinbaum abogó por un intercambio comercial justo y advirtió que "el desarrollo y prosperidad de una nación no puede darse a costa de la caída ni el estancamiento de otra". Durante su cónclave con Xi, ambos mandatarios conversaron sobre la cooperación bilateral en ciencia, tecnología, agricultura y energías limpias, destacando la necesidad de potenciar la fuerza del Sur Global ante un panorama internacional complejo.

Por su parte, el presidente chileno José Antonio Kast cuestionó los conceptos tradicionales de desarrollo sostenible para priorizar el crecimiento económico y la flexibilización de permisos ambientales con el fin de atraer inversiones, al tiempo que ratificó su alineación con el principio de una sola China y la defensa del libre comercio.

En sintonía, la mandataria peruana Keiko Fujimori destacó los vínculos comerciales con el gigante asiático —principal socio comercial de Perú— y repasó los avances tras la reciente optimización del Tratado de Libre Comercio bilateral.

Xi Jinping, en tanto, aseguró que su país busca trabajar estrechamente con América Latina y el Caribe para inyectar certidumbre a la paz y el desarrollo regional, consolidando la cooperación tradicional en infraestructura y abriendo paso a áreas emergentes como la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías.

La cumbre, a la que asisten representantes de 21 economías de APEC y de 13 no pertenecientes —como el Reino Unido, Francia, Alemania y Suiza—, reúne a más de 2000 políticos y empresarios. La 33.ª edición se hará durante el 18 y el 19 de noviembre bajo el lema “Promover la prosperidad compartida y ganar juntos el futuro”.

Reuniones bilaterales

Desde América Latina llegaron la presidenta de México, Claudia Sheinbaum; la de Perú, Keiko Fujimori; y el de Chile, José Antonio Kast. Los tres tuvieron encuentros bilaterales con Xi, que también se reunió con sus pares de Papúa Nueva Guinea, Vietnam y Canadá, y que el próximo jueves protagonizará un encuentro de alto impacto mundial junto a Putin y Trump.

Por la tarde, Sheinbaum y Xi mantuvieron una reunión en la que hablaron sobre colaboraciones en los sectores de ciencia, tecnología, agricultura y energías limpias, entre otros. El presidente chino sostuvo que, dado el panorama internacional complejo y volátil, llevar las relaciones entre su país y México a un nivel superior es clave para las estrategias de desarrollo y para potenciar la fuerza colectiva del sur global. Por su parte, la presidenta mexicana subrayó la predisposición de México en impulsar los acuerdos multilaterales como promueve China.

Antes del encuentro, la mandataria advirtió que “el desarrollo y prosperidad de una nación no puede darse a costa de la caída ni el estancamiento de otra”, y agregó que “debe haber cooperación para lograr la prosperidad compartida”. Además, dijo que México “está demostrando que el camino puede ser distinto” y pidió un intercambio justo a nivel global. “En un mundo interconectado, la cooperación, el comercio, la inversión y el intercambio de conocimiento deben fortalecer las capacidades de todas las economías, de todas las naciones. El desarrollo alcanza su verdadera grandeza cuando se convierte en bienestar para todas y para todos”, agregó. Hoy, Sheinbaum tendrá un encuentro con Donald Trump, aunque anticipó que “será muy breve, un saludo”.

En sintonía con el discurso antiambientalista de Javier Milei, el presidente de Chile, José Antonio Kast, pidió dejar de hablar de “desarrollo sostenible”. “Tenemos que hablar de desarrollo; un país que no crece no puede hablar de desarrollo”, dijo el ultraderechista. “Ordenar la economía cuesta, pero es el único punto de partida para desarrollarse”, agregó, y pidió flexibilizar los controles de protección del ambiente para fomentar la inversión privada. “La certeza jurídica es política ambiental; cada proyecto que se queda años esperando un permiso es energía limpia que no llega”, sostuvo el mandatario chileno.

Durante el encuentro con Xi Jinping, Kast sostuvo que “desarrollar la cooperación con China constituye un consenso de los diversos sectores de Chile” y que su gobierno colaborará para “salvaguardar el multilateralismo, defender el libre comercio y promover la paz y el desarrollo mundiales”, en sintonía con el discurso del gobierno del Partido Comunista de China, que en septiembre del año pasado presentó la Iniciativa para la Gobernanza Global, en la que promueve una “comunidad de futuro compartido para la humanidad”. Además, el mandatario sudamericano dijo que su gobierno mantendrá invariablemente la política de una sola China, profundizará sus excelentes relaciones y ampliará la escala de la cooperación comercial y en inversión.

Por su parte, el presidente Xi dijo que su país se dispone a trabajar con América Latina y el Caribe “para inyectar más certidumbre a la paz y el desarrollo de la región, haciéndose promotores de la cooperación” entre ambos sectores.

También la ultraderechista Keiko Fujimori mantuvo un encuentro con el presidente de China y dijo que Perú admira los grandes logros en el desarrollo económico y social conseguidos por el gobierno del Partido Comunista de China, y que se adhiere firmemente al principio de una sola China. El gigante asiático es el mayor socio comercial de Perú y el mayor destino de sus exportaciones desde hace 12 años consecutivos. Y dos semanas atrás se oficializó el Protocolo de Optimización del Tratado de Libre Comercio.

Por su parte, Xi recordó los inicios de las relaciones diplomáticas entre ambos países hace 55 años y llamó a consolidar “la cooperación en ámbitos tradicionales como infraestructura, energía y recursos, y explorar el potencial de cooperación en áreas emergentes como nuevas energías e inteligencia artificial, para materializar la prosperidad común, defender el verdadero multilateralismo y el libre comercio, para salvaguardar juntos la equidad y la justicia internacionales”.

La cumbre de los empresarios

Por la mañana se hizo el evento de Líderes Empresariales del APEC 2026, en el que participaron alrededor de 2000 personas bajo el lema “Promover juntos la prosperidad para un futuro de ganancia compartida”. Las disertaciones tocaron siete tópicos: la elaboración de un nuevo plan de conectividad; la construcción de un ecosistema de innovación de inteligencia artificial abierto e inclusivo; el establecimiento de un nuevo paradigma para el desarrollo sostenible en la región Asia-Pacífico; el fomento del Área de Libre Comercio de Asia-Pacífico; la exploración de nuevos caminos para la cooperación de la economía digital; las oportunidades de desarrollo de la Gran Área de la Bahía de Guangdong-Hong Kong-Macao y Asia-Pacífico; y la promoción de la sinergia entre la transformación digital y la ecológica.

“Creer en China es creer en el futuro”, dijo el presidente del Consejo de Promoción del Comercio Internacional de China y presidente de la cumbre, y agregó que “todos los presentes experimentarán personalmente que avanzar junto con China es avanzar junto con las oportunidades”.