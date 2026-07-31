La investigación por el saqueo de la vivienda de la jubilada de 81 años que fue encontrada sin vida en Santa Lucía sumó este viernes un nuevo avance judicial. La Justicia formalizó a Ariel Flores, Cristian Videla y Nahuel Vera por el delito de hurto, por lo que ya son cuatro los detenidos en la causa. El primer imputado había sido Alejandro Pozo, quien fue formalizado el día anterior tras ser reducido por un vecino cuando intentaba llevarse una heladera de la vivienda.

El fiscal explicó que la investigación comenzó el pasado 27 de julio, cuando vecinos observaron a dos hombres salir de la casa de la mujer trasladando una heladera con aparentes intenciones de robo. En ese momento, un vecino logró detener a Alejandro Pozo, mientras que el otro sospechoso escapó del lugar.

A partir de ese hecho, personal policial y la UFI Delitos Especiales analizaron numerosas cámaras de seguridad y reconstruyeron que, entre el 23 y el 27 de julio, distintas personas ingresaron y salieron del domicilio retirando diversos objetos de valor.

Como resultado de las tareas investigativas, se realizaron tres allanamientos durante las últimas horas. En esos procedimientos se recuperó parte de los elementos robados y fueron detenidos Ariel Flores, Cristian Videla y Nahuel Vera. Además, los investigadores secuestraron prendas de vestir que coincidirían con las utilizadas por las personas registradas en las filmaciones.

Cristian Videla (Foto DIARIO HUARPE)

Nahuel Vera (Foto DIARIO HUARPE)

Ariel Flores. (Foto DIARIO HUARPE)

Los tres nuevos detenidos fueron imputados por el delito de hurto, la misma calificación provisoria que recibió Alejandro Pozo. El juez hizo lugar al pedido de la Fiscalía de fijar un plazo de seis meses para la Investigación Penal Preparatoria.

En cuanto a las medidas cautelares, el Ministerio Público Fiscal solicitó para los tres nuevos imputados una prisión preventiva de 45 días, idéntica a la que cumple Pozo. El fiscal recordó que inicialmente había pedido tres meses de preventiva, aunque el juez entendió que ese plazo era excesivo y lo redujo a un mes y medio.

Pese a las nuevas detenciones, la investigación está lejos de cerrarse. El fiscal confirmó que todavía hay, al menos, dos personas identificadas que permanecen prófugas y que no se descartan nuevos allanamientos para recuperar el resto de los objetos sustraídos.

En paralelo, continúa la investigación para determinar cómo murió la jubilada. Según explicó el representante del Ministerio Público, el avanzado estado de descomposición del cuerpo impidió que la médica forense estableciera con certeza la causa del fallecimiento.

El informe preliminar de la autopsia detectó una neumonía bipulmonar, pero también halló signos compatibles con una asfixia por sofocación. Sin embargo, la Fiscalía aclaró que esos resultados no permiten afirmar que se trató de una muerte violenta, aunque tampoco descartarla.

La respuesta definitiva llegará con los estudios anatomopatológicos que se realizan sobre las muestras extraídas durante la autopsia. Esos análisis serán determinantes para establecer si la mujer falleció por causas naturales o si fue víctima de un homicidio, una definición que podría modificar el rumbo de la investigación.