Yanina Latorre reveló cómo Pedro Rosemblat empeoró a Lali Espósito

Yanina Latorre expresó su visión sobre el presente de Lali Espósito y la influencia de su entorno en sus posturas ideológicas. Durante una reciente emisión, la panelista afirmó que "Ella se volvió una militante política" al describir el cambio que percibe en la imagen de la artista argentina. Para la comunicadora, esta decisión de exponer sus ideales de forma constante genera una división innecesaria entre quienes siguen su carrera musical.

En el desarrollo de su análisis, la integrante de los medios incluyó a Pedro Rosemblat, actual pareja de la joven intérprete. Latorre consideró que el periodista tiene una responsabilidad en el discurso que sostiene la cantante actualmente.

Sobre esta situación, la panelista señaló que "Pedro es un chico que milita y ella lo acompaña" sugiriendo que existe una alineación de pensamiento impulsada por el vínculo sentimental que mantienen.

Finalmente, la conductora remarcó que su desacuerdo no se vincula con el talento de la estrella pop, sino con la forma en que gestiona su comunicación pública. En sus conclusiones, la panelista manifestó que "Me parece que se equivoca porque pierde público" para fundamentar su preocupación por el impacto que la militancia partidaria podría tener en la trayectoria de una de las figuras más importantes del espectáculo local.