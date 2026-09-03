Yanina Latorre soltó una bomba en Telefe: no quieren a Gran Hermano en 2027

El inicio del mes clave para las planificaciones televisivas encendió las reuniones de producción en Telefe con vistas a la configuración de la grilla de 2027. La señal trabaja en la selección de los contenidos que ocuparán el horario central para los próximos meses.

Según expuso la conductora Yanina Latorre durante la emisión del programa SQP por América, la directiva del canal manifiesta inquietud ante los índices de audiencia cosechados por sus apuestas actuales. La periodista detalló la situación de la grilla actual: “Está Popstars, que Telefe todavía está un poco preocupado porque no está arrancando. Está haciendo 8, 9 puntos y ellos esperaban dos dígitos arriba. El año pasado MasterChef y Gran Hermano eran 14, 17 puntos de rating”.

Las cifras vinculadas al reality de convivencia también entraron en la etapa de análisis interno. Latorre hizo referencia al desempeño de la etapa decisiva del certamen: “La final de Gran Hermano no está alta, siempre para la final sube el rating. A (Santiago) Del Moro se lo ve visiblemente enojado. Él es un tipo muy laburador, muy de los números y no están dando”.

Ante este panorama, la planificación inmediata mantendrá en pantalla la emisión de Popstars y reforzará la programación de los meses restantes del año mediante las versiones Celebrity y Kids del formato de cocina MasterChef.

De cara al ciclo 2027, la emisora prepara el retorno de una competencia que integró su programación en años previos. “El año que viene, después de que terminen todos estos programas, vuelve un formato que hace un tiempito que no está en Telefe: Got Talent”, anunció la periodista.

La definición de la persona a cargo del rol de conducción permanece abierta para esta nueva entrega, tras la experiencia previa de 2023 bajo la conducción de Lizy Tagliani. Respecto a la selección del conductor, la panelista afirmó: “Todavía no saben con quién, pero apuestan con todo. Están cerrando uno, me prometieron dármelo en primicia”.

En paralelo, las autoridades de la emisora estudian pausar la producción habitual del programa de convivencia para renovar la oferta de entretenimiento. Sobre las alternativas en evaluación, Latorre señaló: “Una pelota de Telefe me dijo que están pensando en dejarlo descansar una temporada debido a los números y están buscando un programa nuevo, un formato nuevo de entretenimiento para poner junto con Got Talent”.

Esta eventual pausa no alterará el vínculo contractual de la figura al frente del ciclo de encierro. Al abordar la continuidad de Santiago del Moro en la empresa, la conductora puntualizó: “No se va a ir. No van a bajar Gran Hermano y ni se va a ir Del Moro. Él puede estar tres o cuatro meses sin trabajar y hacer el proyecto después, como Wanda ahora que está sin trabajar y es de Telefe”.