Los fiscales federales Sergio Mola y Diego Velasco apelaron el sobreseimiento de Sofía Clerici en la causa conocida como “Yategate” y pidieron que la investigación sobre su patrimonio y su relación con Martín Insaurralde continúe.

La presentación fue realizada una semana después de que el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, resolviera sobreseer a la modelo, quien había sido investigada como presunta testaferro del exintendente de Lomas de Zamora.

El magistrado había considerado que no existían elementos suficientes para demostrar que Insaurralde le hubiera entregado dinero a Clerici para que actuara como su prestanombre.

Sin embargo, los fiscales de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) sostienen que todavía existen medidas de prueba que deben realizarse para determinar si hubo una relación entre el patrimonio de ambos.

Qué quieren investigar los fiscales

Entre las medidas solicitadas, Mola y Velasco reclamaron que se analicen las llamadas entrantes y salientes, los datos de geolocalización y las celdas telefónicas de Clerici y de otras personas vinculadas con la investigación.

Los fiscales también pusieron el foco en el origen de los bienes de la modelo. Según plantearon, no se pudo corroborar suficientemente, a través de sus viajes y otras pruebas incorporadas al expediente, cómo se explica la tenencia de una vivienda valuada en más de US$500.000 y un Ford Mustang, entre otros bienes.

Otro de los elementos que buscan profundizar son los US$600.000 que fueron secuestrados en domicilios vinculados con Clerici. Para los representantes de la PROCELAC, todavía debe determinarse si existe alguna relación entre ese dinero y el patrimonio de Insaurralde.

La visita a la casa de Insaurralde

Los fiscales también solicitaron investigar una visita que Clerici habría realizado a la casa de Insaurralde en el período en el que, según la hipótesis que buscan comprobar, se habrían tomado las imágenes del vestidor donde aparecían fajos de dólares.

Este punto cobró relevancia después de una pericia realizada por la División Scopometría de la Policía Federal. El estudio determinó que las imágenes grabadas por Jésica Cirio fueron tomadas en la vivienda que Insaurralde tenía en el barrio privado Fincas de San Vicente y no en el departamento de Cirio en Las Cañitas.

La nueva evidencia forma parte de los elementos que los fiscales consideran necesario profundizar para establecer el alcance del vínculo entre Clerici e Insaurralde.

El origen del Yategate

Clerici quedó bajo investigación después de que en septiembre de 2023 se difundieran imágenes de un viaje que realizó junto a Insaurralde a Marbella a bordo del yate “Bandido”.

A partir de ese episodio, la Justicia comenzó a investigar el origen del patrimonio de los involucrados y la posibilidad de que existiera un vínculo económico entre el entonces funcionario y la modelo.

El sobreseimiento de Clerici se apoyó, entre otros elementos, en una pericia contable que no logró demostrar que Insaurralde le hubiera entregado fondos.

No obstante, Armella dispuso además remitir testimonios a la Justicia Federal de San Isidro para que se investiguen posibles delitos independientes relacionados con irregularidades patrimoniales y con el dinero encontrado en propiedades vinculadas con Clerici.

Ahora será la Cámara Federal la que deberá analizar el planteo de los fiscales y resolver si corresponde revocar el sobreseimiento y permitir que la investigación contra Clerici continúe.