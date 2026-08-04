La empresa estatal Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD) inició la búsqueda de un socio estratégico para avanzar con una nueva campaña de exploración en el bloque Peirano, en Catamarca. La incorporación del inversor se proyecta para el segundo semestre de 2026 o a comienzos de 2027.

El anuncio fue realizado por el presidente de YMAD, Fernando Jalil. El directivo explicó que el principal objetivo de la compañía es encontrar un socio que aporte el capital necesario para desarrollar una campaña exploratoria de gran escala. Según indicó, las estimaciones geológicas permiten proyectar la posibilidad de identificar un depósito de características similares al de Alumbrera o un yacimiento vetiforme, comparable al de Farallón Negro. Sin embargo, Jalil aclaró que esa hipótesis solo podrá confirmarse mediante nuevas perforaciones y trabajos de exploración.

El bloque Peirano constituye uno de los principales activos mineros administrados por YMAD. Dentro de esa propiedad se encuentra el histórico yacimiento Bajo de la Alumbrera, cuya explotación marcó durante más de dos décadas el desarrollo de la minería metalífera en la provincia. La estrategia de la empresa apunta ahora a ampliar el conocimiento geológico del área para identificar nuevos recursos de cobre, oro y plata.

La búsqueda de un socio forma parte de una nueva etapa para YMAD, orientada a generar proyectos que permitan sostener la actividad minera una vez finalizada la explotación de Alumbrera. En ese marco, la empresa mantiene conversaciones con potenciales inversores nacionales e internacionales interesados en participar del programa exploratorio.

Jalil también remarcó que esta iniciativa es independiente del aprovechamiento de la infraestructura vinculada al proyecto MARA o de otras actividades relacionadas con Alumbrera. El foco, explicó, está puesto exclusivamente en explorar el potencial geológico del bloque Peirano y determinar si existen nuevos depósitos de relevancia económica.

En paralelo, YMAD continuará participando en el desarrollo del proyecto MARA mediante el arrendamiento de infraestructura que será utilizada para el procesamiento del mineral, aunque la empresa no integra la sociedad que impulsa ese emprendimiento. Esa participación permitirá mantener un vínculo operativo con uno de los proyectos cupríferos más importantes que se desarrollan actualmente en Catamarca.

El objetivo de la futura campaña exploratoria será generar nueva información geológica que permita evaluar el potencial económico del bloque y definir los próximos pasos de desarrollo. Si las expectativas se confirman, YMAD podría incorporar un nuevo activo metalífero de gran escala a su cartera de proyectos.