El yoga continúa ganando espacio como una de las prácticas más elegidas para mejorar la calidad de vida. Su propuesta combina movimiento, respiración consciente y atención plena, convirtiéndose en una herramienta accesible para cuidar la salud física, emocional y mental. Así lo explicó Mariano Herrera, instructor y docente de yoga, durante una entrevista en el programa Salud & Bienestar, que se emite por HUARPE TV, señal 19.2 de TDA, Kick y YouTube.

Lejos de ser únicamente una actividad física, el yoga propone una mirada integral de la persona. “El yoga como concepto es todo método que nos lleva a la realización, a una vida más saludable, a una vida más en paz”, señaló Herrera al comenzar la charla.

Según explicó, esta disciplina de origen milenario trabaja sobre la flexibilidad de la columna, la movilidad de las articulaciones y el fortalecimiento muscular, pero también genera efectos sobre el estado emocional y mental. “No podemos separar lo físico de lo mental y emocional. Cada vez que hacemos una postura estamos produciendo cambios en todas esas áreas”, destacó.

Mucho más que ejercicio físico

Una de las principales características del yoga es que adapta sus prácticas a las necesidades de cada persona, independientemente de su edad o condición física. Herrera remarcó que muchos alumnos llegan por recomendación médica, especialmente para acompañar procesos de rehabilitación o aliviar molestias vinculadas al sedentarismo.

Entre las consultas más frecuentes aparecen los dolores lumbares, las molestias cervicales y las tensiones en la espalda. También son habituales los casos de personas que buscan mejorar su descanso o reducir niveles de estrés y ansiedad.

“El yoga nos da herramientas. Si nos duele la espalda hay posturas que pueden ayudarnos; si estamos atravesando un momento de ansiedad, tenemos recursos para reconocerlo y trabajar sobre ello”, explicó.

El instructor también derribó uno de los mitos más extendidos sobre esta disciplina: la necesidad de tener flexibilidad previa. “Es completamente un mito. Justamente la idea es empezar a recuperarla. Tenemos alumnos de todas las edades y con distintos niveles de movilidad”, afirmó.

La respiración como aliada del bienestar

La respiración ocupa un lugar central dentro de la práctica. Herrera explicó que gran parte de los ejercicios se basan en la respiración diafragmática o abdominal, una técnica que favorece la relajación, mejora la digestión y contribuye a equilibrar el sistema nervioso.

“En yoga estudiamos distintos niveles de respiración y aprendemos a utilizarlos de manera consciente. Tenemos la posibilidad de modificar nuestra respiración y, con ello, influir también en nuestro estado emocional”, indicó.

A través de los llamados pranayamas, técnicas de control respiratorio provenientes de la tradición india, los practicantes pueden aprender a gestionar mejor sus niveles de energía, reducir el estrés cotidiano y fortalecer la conexión con el momento presente.

Para quienes desean comenzar, Herrera recomienda acercarse sin prejuicios y sin compararse con otros. “El yoga es una práctica individual. Cada persona tiene sus propios objetivos, su propio cuerpo y sus propios tiempos”, expresó.

Finalmente, invitó a quienes nunca tuvieron contacto con esta disciplina a darse la oportunidad de probar una clase. “Que se predispongan a pasar un momento de desconexión de todo y a conectar con el presente. Que se animen”, concluyó.

Con beneficios que abarcan desde la movilidad física hasta el equilibrio emocional, el yoga se presenta hoy como una práctica integral capaz de acompañar a las personas en la búsqueda de una vida más saludable y consciente.