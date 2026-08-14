El presidente de YPF, Horacio Marín, afirmó que la compañía apunta a alcanzar exportaciones por US$10.000 millones anuales, un objetivo que, según sus proyecciones, permitiría generar alrededor de 20.000 puestos de trabajo en Argentina.

El proyecto contempla el transporte de gas líquido en barcos hacia Europa y Asia, con el objetivo de abastecer mercados ubicados en regiones donde existe una fuerte demanda energética.

Según explicó Marín, las exportaciones podrían sostenerse durante 20 años, lo que representaría un volumen acumulado de aproximadamente US$200.000 millones.

“Es un proyecto muy robusto, porque exportamos petróleo y gas. Y pueden haber inversiones extranjeras gracias al RIGI”, señaló el titular de YPF durante una entrevista con Radio Rivadavia.

YPF prevé invertir US$29.000 millones

El proyecto se encuentra actualmente en una etapa de financiamiento, cuyo cierre está previsto para finales de este año. Una vez completado ese proceso, las obras comenzarían durante 2027.

Marín explicó que se trata de trabajos de gran magnitud y adelantó que durante los próximos cuatro años se prevé una inversión de US$29.000 millones.

El desarrollo busca ampliar la capacidad exportadora del país y aprovechar el potencial de la producción de petróleo y gas, con participación de inversiones extranjeras bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Las proyecciones para las exportaciones argentinas

Además del proyecto de YPF, Marín planteó un escenario de crecimiento para distintos sectores de la economía argentina.

Según sus estimaciones, el país podría convertirse en el segundo exportador mundial de etanol, el quinto exportador mundial de líquidos utilizados para las garrafas y el sexto exportador mundial de gas natural.

El titular de YPF también destacó la mirada de largo plazo de la iniciativa y aseguró que el objetivo es avanzar con inversiones independientemente de las declaraciones de otros dirigentes.

“Nosotros estamos construyendo para el futuro y para las inversiones”, sostuvo Marín, quien proyectó que hacia 2045 Argentina podría alcanzar exportaciones por millones de dólares.