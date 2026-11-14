Los conductores sanjuaninos deberán destinar más dinero para cargar combustible durante este fin de semana. YPF aplicó el viernes 13 de noviembre un nuevo aumento de combustibles de entre el 1% y el 1,5%, que llevó el precio de la nafta Súper a $2.239 por litro. Con esta actualización, llenar un tanque de 50 litros cuesta $111.950, es decir, $1.200 más que antes de la suba.

El incremento también alcanzó a la nafta premium y al gasoil. En las estaciones de servicio relevadas, la Infinia pasó a comercializarse a $2.445 por litro, mientras que el Diesel 500 llegó a $2.425 y la Infinia Diesel alcanzó los $2.615.

Según informó Diario 13 San Juan, los nuevos valores comenzaron a reflejarse en los surtidores durante el viernes. La nafta Súper, que hasta el jueves costaba $2.215, aumentó $24 por litro, lo que representa una suba aproximada del 1,08%.

Los importes corresponden a estaciones relevadas en la provincia y pueden presentar diferencias según la ubicación y las condiciones comerciales de cada establecimiento.

Cuánto cuesta llenar el tanque en San Juan

El nuevo precio por litro tiene un impacto directo en quienes utilizan sus vehículos diariamente para trabajar, estudiar o trasladarse entre departamentos.

Con los valores actualizados, llenar un tanque de 40 litros con nafta Súper cuesta $89.560, frente a los $88.600 que se necesitaban antes del incremento. Esto significa un gasto adicional de $960 por carga completa.

Para los vehículos con tanques de 50 litros, el desembolso pasó de $110.750 a $111.950.

La diferencia es mayor al elegir combustibles premium. Una carga de 40 litros de Infinia cuesta actualmente $97.800, mientras que completar 50 litros requiere $122.250.

En el caso del gasoil, llenar un tanque de 50 litros con Diesel 500 representa un gasto de $121.250. Si se utiliza Infinia Diesel, el importe asciende a $130.750.

Por qué pueden variar los precios entre estaciones

El nuevo aumento de combustibles se produce en un contexto de modificaciones frecuentes en los valores de las naftas y el gasoil.

YPF utiliza un esquema de precios dinámicos, conocido como micropricing, que contempla variables como la demanda, la competencia, la ubicación geográfica y las distintas franjas horarias.

Por este motivo, dos estaciones de servicio pueden comercializar un mismo combustible a precios diferentes, incluso dentro de una misma ciudad.

Las actualizaciones también están vinculadas con factores como la cotización internacional del petróleo, el tipo de cambio y los componentes impositivos.

Otro aumento que impacta en los conductores

La nueva suba vuelve a modificar el presupuesto de quienes necesitan combustible para sus actividades cotidianas, especialmente trabajadores que realizan recorridos extensos o utilizan vehículos como herramienta laboral.

También representa un costo adicional para actividades que dependen del transporte y la distribución de mercaderías, aunque no implica necesariamente un aumento inmediato de sus tarifas o productos.

Con los precios vigentes desde el viernes, los automovilistas sanjuaninos afrontan un nuevo fin de semana con valores más elevados en los surtidores de YPF.