El Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía de San Juan mantuvo una reunión de trabajo con autoridades de YPF Luz para avanzar en el análisis de nuevas inversiones estratégicas en materia energética, con foco en energías renovables, infraestructura eléctrica y las necesidades que acompañarán el crecimiento productivo de la provincia.

Durante el encuentro se abordó la situación actual del sistema energético sanjuanino y se presentaron los planes de expansión vinculados al desarrollo de parques solares en el departamento Iglesia. Además, se evaluaron las obras necesarias para fortalecer la infraestructura de transporte eléctrico y garantizar el abastecimiento que demandarán los futuros proyectos productivos.

Uno de los principales ejes de la reunión fue la planificación energética vinculada al crecimiento de la actividad minera y de otros sectores productivos. En ese sentido, las autoridades destacaron la importancia de contar con una red eléctrica preparada para acompañar las inversiones proyectadas para los próximos años.

La jornada también permitió presentar los proyectos estratégicos que impulsa San Juan en materia energética y establecer una agenda de trabajo conjunta con el sector privado. Desde la provincia señalaron que estos espacios buscan fortalecer la articulación público-privada, promover la innovación y generar condiciones para el desarrollo sostenible.

El encuentro contó con la participación de la gerente senior de Relaciones Institucionales y Sustentabilidad de YPF Luz, Mariana Iribarne; el director de Negocio Eléctrico, Jorge Ravlich; el ministro de Infraestructura, Agua y Energía, Fernando Perea; el asesor de la Gobernación, Federico Conte Grand; el secretario de Ambiente, Federico Ríos; el presidente de EPSE, Lucas Estrada; el vicepresidente de EPSE, Gustavo Soria; el presidente de EPRE, Raúl López; y el vicepresidente de EPRE, Roberto Ferrero.

La reunión se enmarca en la estrategia provincial para ampliar la capacidad energética, consolidar el desarrollo de fuentes renovables y acompañar las inversiones que proyectan un mayor crecimiento económico y productivo para San Juan.