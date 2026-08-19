YPF dio un nuevo paso en la transformación de su aplicación y desde este martes permite a sus usuarios comprar y vender acciones de la propia compañía directamente desde el celular. La herramienta fue incorporada a partir de una alianza con Santander y funciona durante el horario en el que opera el mercado.

La novedad había sido anticipada en junio por el presidente y CEO de la petrolera, Horacio Marín, quien adelantó que durante agosto los usuarios podrían comenzar a adquirir papeles de YPF desde la aplicación. Se trata de acciones que cotizan en el mercado argentino y no de ADR, los certificados que se negocian en Estados Unidos.

La incorporación busca facilitar el acceso a la inversión y forma parte de una estrategia más amplia para transformar App YPF en una plataforma que vaya más allá de la carga de combustible y los beneficios en estaciones de servicio.

Cómo funciona la nueva herramienta

Los usuarios pueden ingresar a la aplicación y acceder a la opción para operar acciones de YPF. Las compras y ventas estarán disponibles durante el horario de funcionamiento del mercado bursátil argentino.

La función se suma a los servicios financieros que YPF comenzó a desarrollar junto con Santander. La alianza contempla que el banco administre las cuentas virtuales de YPF Digital y permita realizar transferencias, pagos y otras operaciones dentro de la plataforma.

La aplicación ya cuenta con más de 7 millones de descargas, 3 millones de usuarios activos y 2,6 millones de cuentas virtuales activas, según datos difundidos al anunciarse el acuerdo entre ambas compañías.

Un cambio reciente en las acciones de YPF

La llegada de la nueva función ocurre pocas semanas después de que YPF realizara un split de sus acciones de 1 a 10 en el mercado local. La operación se hizo efectiva el 4 de agosto y multiplicó por diez la cantidad de títulos, mientras redujo proporcionalmente su valor por acción sin modificar el valor económico total de las tenencias.

Así, por cada acción existente se entregaron nueve adicionales, totalizando diez. La cantidad de acciones pasó de aproximadamente 393,3 millones a 3.933,1 millones y su valor nominal bajó de $10 a $1.

Con esta nueva función, YPF continúa ampliando los servicios de su aplicación y suma una puerta de entrada al mercado de capitales para sus usuarios.