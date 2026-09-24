Cuando llega la hora del almuerzo y hay poco tiempo para cocinar, los zapallitos pueden convertirse en una alternativa simple, económica y sabrosa. Una de las preparaciones más prácticas es el revuelto con huevo, una receta que requiere pocos ingredientes y puede estar lista en 30 minutos.

El plato combina zapallitos tiernos, cebolla y huevo para conseguir una preparación liviana y cremosa. Además, permite sumar otros ingredientes disponibles en la heladera, como queso rallado, cebolla de verdeo o hierbas frescas.

Los ingredientes para una receta simple

Para preparar este revuelto se necesitan 4 zapallitos redondos o zucchini, 1 cebolla, 4 huevos, 2 cucharadas de aceite, sal y pimienta a gusto y media cucharadita de orégano. El queso rallado es opcional y se pueden utilizar unos 50 gramos para darle un sabor extra.

La receta se realiza completamente en sartén y tiene una dificultad baja. El tiempo estimado de cocción es de 20 minutos, mientras que los pasos previos demandan otros 10 minutos.

El paso clave para que no quede aguado

Primero hay que lavar los zapallitos y cortarlos en cubitos pequeños. No es necesario pelarlos. Por otro lado, se pica la cebolla y se la saltea en una sartén con las dos cucharadas de aceite hasta que quede transparente.

Luego se incorporan los zapallitos y se cocinan a fuego medio-alto durante 10 a 12 minutos, revolviendo de vez en cuando. En esta instancia aparece el principal secreto de la preparación: los zapallitos liberan bastante líquido durante la cocción.

Para evitar que el revuelto termine aguado, hay que dejar la sartén destapada durante unos minutos adicionales si todavía queda demasiada agua. De esta manera, el líquido se evapora antes de incorporar los huevos.

Cómo terminar el revuelto

Mientras se cocinan los zapallitos, se baten ligeramente los cuatro huevos y se condimentan con sal, pimienta y orégano. Una vez que los vegetales estén tiernos y hayan perdido buena parte de su líquido, se agregan los huevos y se mezcla suavemente.

En ese momento hay que bajar el fuego y continuar revolviendo hasta conseguir que el huevo esté cocido, pero conserve una textura cremosa. Para quienes quieran una preparación más sabrosa, se puede incorporar el queso rallado durante esta última etapa.

Finalmente, se retira la sartén del fuego y el revuelto se sirve inmediatamente. El resultado es una comida casera que puede funcionar tanto para un almuerzo rápido como para una cena liviana, sin necesidad de utilizar ingredientes difíciles de conseguir.