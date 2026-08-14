La salida de Exequiel Zeballos de Boca rumbo al Celta de Vigo quedó muy encaminada y, según las últimas negociaciones, la operación podría cerrarse antes del fin de semana.

El principal punto de discusión entre ambos clubes fue el monto de la transferencia. En un primer momento, el conjunto español habría ofrecido cerca de 6 millones de dólares por la totalidad del pase, mientras que desde La Ribera respondieron con una pretensión de 8 millones.

Sin embargo, las partes se acercaron y el Celta habría elevado su propuesta hasta los 7 millones de dólares, una cifra que parece convencer a Boca y que podría destrabar definitivamente la operación.

El tiempo también juega en la negociación

El mercado europeo permanecerá abierto hasta fin de mes, pero la situación contractual del futbolista también apura los tiempos. Zeballos quedará libre en diciembre, por lo que una venta durante este mercado representa para Boca una posibilidad concreta de obtener un ingreso por su ficha.

La cifra, de todos modos, queda por debajo de los 10 millones de dólares que se habían manejado cuando Napoli apareció como posible destino. Aquella operación finalmente se cayó por cuestiones vinculadas al Fair Play financiero.

Un futuro lejos de La Bombonera

El presente del Changuito también influyó en la posibilidad de una salida. El delantero quedó fuera de la lista de Boca para la Copa Sudamericana y tampoco sumó minutos ni convocatorias durante el Torneo Clausura.

A sus 24 años, Zeballos disputó 140 partidos con la camiseta xeneize y convirtió 16 goles. De concretarse la transferencia al fútbol español, quedará la sensación de que su etapa en Boca terminó antes de que pudiera mostrar todo el potencial que alguna vez lo convirtió en una de las grandes promesas del club.