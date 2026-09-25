El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, le pidió a Donald Trump que involucre a China en los esfuerzos diplomáticos para intentar poner fin a la guerra con Rusia. El mandatario ucraniano busca que Xi Jinping utilice la influencia política y económica de Beijing sobre Vladimir Putin para impulsar nuevas negociaciones.

Zelenski realizó el pedido durante su encuentro con Trump el martes en Nueva York, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Este viernes aseguró que todavía no recibió información de la Casa Blanca sobre lo conversado posteriormente entre el presidente estadounidense y su par chino.

“Le pedí personalmente al presidente Trump que planteara este tema”, explicó Zelenski al referirse a la posibilidad de que China participe en los esfuerzos para alcanzar una salida al conflicto.

El papel que busca Ucrania para China

La propuesta ucraniana se produce en un momento en el que Beijing mantiene estrechos vínculos políticos y económicos con Moscú. Los países de la OTAN han señalado a China como un actor que contribuye al sostenimiento de la capacidad rusa, mientras Beijing sostiene oficialmente una posición de neutralidad frente al conflicto.

Zelenski considera que esa relación puede convertirse también en una vía de presión diplomática sobre Putin. Antes de la reunión entre Trump y Xi, el presidente ucraniano había señalado que una participación de China podría marcar una diferencia debido a la influencia que el mandatario chino tiene sobre el líder ruso.

Trump y Xi mantuvieron el jueves una reunión en Washington. Hasta este viernes no se habían difundido públicamente detalles específicos sobre sus conversaciones relacionadas con Ucrania, mientras Zelenski esperaba conocer qué respuesta obtuvo la Casa Blanca.

Estados Unidos busca retomar las conversaciones

En paralelo, Washington impulsa una nueva instancia de diálogo entre Rusia y Ucrania. Zelenski confirmó que Estados Unidos propuso realizar inicialmente conversaciones técnicas entre delegaciones de los tres países, sin la participación directa de los presidentes.

La Casa Blanca todavía debe definir una fecha y Estados Unidos propuso a Emiratos Árabes Unidos como posible sede del encuentro. El Kremlin, por su parte, confirmó que existe la posibilidad de una reunión entre delegaciones, aunque todavía no se conocen todos los detalles.

La propuesta se enmarca en los nuevos contactos diplomáticos impulsados por Trump después de su reunión con Zelenski. El mandatario ucraniano señaló que los equipos negociadores deberán avanzar primero sobre cuestiones técnicas y luego informar los resultados a sus respectivos gobiernos.

Ucrania también prepara el invierno

Mientras continúan los contactos diplomáticos, Zelenski advirtió sobre los desafíos que enfrenta Ucrania de cara al próximo invierno. Entre sus prioridades mencionó reforzar la defensa aérea y conseguir más misiles para los sistemas Patriot.

El presidente ucraniano también sostuvo que Kiev busca avanzar en un esquema europeo de defensa antimisiles y trabaja con sus aliados para fortalecer la protección de la infraestructura energética ante posibles nuevos ataques rusos.

En este contexto, Ucrania intenta ampliar el respaldo internacional mientras Washington busca reactivar las negociaciones. El pedido de Zelenski apunta ahora a incorporar a China a ese escenario diplomático, aprovechando su relación con Moscú y la influencia que Beijing mantiene sobre el gobierno de Putin.