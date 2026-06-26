El Gobierno presentó la Zona Franca de Jáchal al Fideicomiso Veladero con la idea de que este financie un plan de obras por US$ 4 millones que incluye asfalto desde la Ruta 150 hasta el ingreso, portal de acceso, cierre perimetral y estacionamiento. El financiamiento es clave para acelerar los tiempos del proyecto. Así lo confirmó el secretario de Desarrollo Económico, Alfredo Aciar, en diálogo con DIARIO HUARPE, tras la última reunión de la comisión de selección y evaluación de Zona Franca.

"Lo presentamos en la comisión y la comisión lo mandó al Fideicomiso Veladero para ver si financia todo esto. Barrick siempre se ha mostrado muy atenta para colaborar con el tema Zona Franca, así que me imagino que saldrá", afirmó Aciar.

El funcionario explicó que el Fideicomiso Veladero es un fondo voluntario que las empresas mineras aportan para obras en zonas de influencia. "Es como si pagaran un 50% más de regalía, pero va a ese fideicomiso para hacer obras en las zonas donde la mina influye", detalló. El mismo fondo financió el Canal del Norte y el hospital de Jáchal, entre otras obras.

El costo estimado de las obras ronda los US$ 4 millones. La parte más cara es el asfalto desde la Ruta 150 hasta el ingreso al predio. El proyecto incluye además un portal de ingreso con sanitarios, un espacio para buffet, estacionamiento para vehículos y camiones, y cierre perimetral. Aciar destacó que el diseño busca "armonía visual" con flora autóctona para "impactar lo menos posible en términos de medio ambiente".

El proceso de expropiación del predio de 110 hectáreas ya tiene el OK de Hidráulica y Catastro. La mensura está en trámite para pasar a Fiscalía de Estado, que iniciará el juicio expropiatorio. "La meta es lograr inscribir el dominio. Con la inscripción del dominio, ahí empiezan las obras", explicó Aciar. El funcionario estimó que la inscripción podría estar para agosto. En paralelo, irán avanzando con todos los trámites para que una vez que obtentan la inscripcion de dominio, empezar ràpidamente con la licitación de las obras iniciales.

Obras en cuatro meses si se dividen en tres empresas

El Ministerio de Infraestructura ya presentó el render del proyecto. Según Aciar, y solo falta el cálculo estructural para tener el proyecto ejecutivo. "Si se divide la obra en tres empresas, en 4 meses debería estar. La idea es tenerlo listo a fin de año, si Dios quiere", afirmó. Una vez inscripto el dominio, la provincia elevará los pliegos a Nación para su aprobación. "La Nación los revisa, ve que esté acorde a la ley. La idea es que a fin de año estemos licitando", dijo Aciar.

La adjudicación del operador sería en el primer trimestre de 2027, y la zona franca podría estar operativa a fines de ese año.

Plan de expansión a Iglesia, Calingasta y Sarmiento

El Gobierno ya pidió a Nación habilitar subzonas francas en Iglesia, Calingasta y Sarmiento. "Primero lo primero. La ley dice: arranque Jáchal. Si anda bien, vamos con Iglesia", indicó el funcionario. Añadió que Sarmiento podría avanzar más rápido por la industria calera, que ya mueve 100 camiones por día con exportación a Chile.