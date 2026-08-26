Zonda en San Juan: qué pasará con las clases durante este miércoles

El viento Zonda vuelve a ser protagonista este miércoles en San Juan y genera atención en la comunidad educativa. Hasta las primeras horas de la mañana, las clases se desarrollan con normalidad en toda la provincia, sin modificaciones en el cronograma escolar.

Desde el Ministerio de Educación indicaron que, por el momento, no se había dispuesto ninguna suspensión ni cambio en las actividades previstas para la jornada. Sin embargo, la situación será monitoreada durante el día en función de la evolución de las condiciones meteorológicas y de las recomendaciones de Protección Civil.

Qué puede pasar con las clases durante el día

Aunque las actividades escolares comenzaron normalmente, las autoridades mantienen el seguimiento del fenómeno, especialmente ante la posibilidad de que el viento se intensifique durante la tarde.

Por este motivo, docentes, estudiantes y familias deberán permanecer atentos a las comunicaciones oficiales que puedan emitirse durante la jornada. Una eventual modificación de las actividades dependerá de la evolución del viento y de las indicaciones de los organismos provinciales.

Hasta el momento, no hay una suspensión general de clases y las escuelas mantienen su funcionamiento habitual.

Alerta amarillo por viento Zonda

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene para este miércoles un alerta amarillo por viento Zonda en San Juan, con mayor incidencia prevista durante la tarde.

El pronóstico contempla vientos de entre 30 y 45 kilómetros por hora, mientras que las ráfagas podrían superar los 70 km/h. El fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un marcado aumento de las temperaturas y una disminución de la humedad.

Durante la noche también se espera un cambio en la circulación del viento, que pasaría a ingresar desde el sector sur en la región de Cuyo. En ese período, las velocidades podrían ubicarse entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que alcanzarían o superarían los 70 km/h en algunos sectores.

De 12°C a 29°C

El ingreso del Zonda también estará acompañado por un fuerte incremento de la temperatura. Durante las primeras horas de este miércoles, San Juan registraba alrededor de 12°C, mientras que para la tarde se espera una máxima cercana a los 29°C.

El marcado cambio de las condiciones meteorológicas es uno de los factores que las autoridades tienen en cuenta para evaluar la evolución de la jornada.