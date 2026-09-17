Ante la posibilidad de nuevas contingencias climáticas, la Municipalidad de Zonda comenzó con trabajos preventivos en distintos sectores del departamento. Las primeras intervenciones se concentran en la limpieza de drenajes y desagües para facilitar el escurrimiento del agua en las zonas que históricamente presentan mayores dificultades.

El secretario de Obras y Servicios de Zonda, Ariel Sosa, explicó a DIARIO HUARPE que las tareas ya comenzaron principalmente en el sector oeste.

“Ya se está trabajando, más en el costado oeste del departamento”, señaló. En los barrios Obrero Municipal y Barrio Ricardo Colombo, el municipio trabaja con motoniveladoras para limpiar los drenajes y mejorar el escurrimiento. “Estamos limpiando todos esos drenajes con motoniveladoras, o sea, tratando de que drene el agua más fluido sobre esas zonas que son las más afectadas”, detalló Sosa.

Primeras intervenciones desde el municipio en zona oeste de Zonda. (Gentileza)

A estas tareas se suman trabajos en los desagües de la zona sur, coordinados con la Dirección de Hidráulica. Allí, según explicó el funcionario, se retiran árboles y troncos que quedaron acumulados y dificultan el ingreso de las máquinas.

“Hay muchos carolinos, que son árboles grandes, que han caído en su momento y sí estamos limpiando, sacando todos esos troncos grandes para que pueda entrar la máquina de Hidráulica”, indicó.

El antecedente que encendió la alarma

Las tareas preventivas tienen como antecedente directo las inundaciones registradas a fines de enero de este año, cuando Zonda fue uno de los departamentos más afectados por las crecientes.

En aquella oportunidad, el agua y los sedimentos provocaron acumulación de barro sobre la Ruta Provincial 12, además de postes y troncos secos sobre la calzada. El acceso al departamento llegó a quedar restringido y, provisoriamente, se habilitó el ingreso por la Ruta Provincial 60, desde Ullum.

Uno de los sectores comprometidos fue el área del Jardín de los Poetas, mientras que también se registraron inconvenientes entre Puente Blanco y calle Las Moras y sobre Las Moras, desde Ruta 12 hasta San Martín.

Sosa recordó aquel episodio y explicó que el mayor inconveniente se produjo en el sector sur, debido a la velocidad con la que llegan las crecientes.

“ Fue un problema grande que tuvimos, fue más que nada sobre la zona sur del departamento, debido a las crecientes”, relató.

Según explicó, parte del agua llega con mayor fuerza debido a la canalización realizada en sectores de la provincia. “Ha desmoronado algunas defensas que tenía y hemos tenido unos problemas”, afirmó.

Aunque esas defensas corresponden a trabajos de la Dirección de Hidráulica, el municipio continúa siguiendo las intervenciones.

“Estas defensas se han reforzado. Si es mayor la cantidad de agua que va a venir supuestamente, esperemos que puedan contener esa cantidad de agua, para que no nos pase otra vez ese problema”, sostuvo.

Preparan respuestas ante posibles evacuaciones

Desde el municipio también trabajan en coordinación con la Policía, directivos de escuelas y otros actores del departamento para definir cómo responder ante una eventual emergencia.

“Estamos trabajando conjuntamente con la Policía del departamento, con los directores de las escuelas, con toda la gente, todo lo que podamos que intervengan para que nos den también opiniones”, explicó Sosa.

En ese marco, el funcionario confirmó que también se preparan espacios para recibir a personas que eventualmente deban ser evacuadas.

“En la zona oeste que tenemos, contamos con un CIC, estamos preparando camas para internación abreviada”, indicó. La planificación contempla unas cinco camas disponibles.

Preocupación de vecinos y docentes

El temor por nuevas inundaciones también se instaló entre vecinos y docentes de Zonda, especialmente por el posible aislamiento de algunos sectores y la situación de las escuelas.

En la escuela Rafael Obligado, ubicada en el centro del departamento, plantearon la necesidad de contar con un plan de emergencia ante una eventual inundación. La institución tiene una matrícula cercana a los 400 alumnos y funciona desde la mañana hasta la noche.

Según manifestaron docentes y vecinos consultados, el esquema de prevención debería contemplar no solamente a los estudiantes, sino también a docentes y porteros que permanecen en el establecimiento.

“Hay que ser crudos con la realidad”, plantearon al advertir que, ante una emergencia, muchas de las indicaciones terminan transmitiéndose “de boca en boca”.